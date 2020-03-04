iPhone 11夜間攝影賽得獎者出爐 印度攝影師照片超迷幻

蘋果今年1月於網路上推出的「iPhone 11官方夜間攝影大賽」，短時間內收到世界各地iPhone攝影師的數千份參賽作品，分享他們以iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max所拍攝的夜間模式照片。現在得獎者出爐了，獲獎攝影師分別代表中國、印度、俄羅斯和西班牙，各自展現他們對夜晚之美和色彩的不同視角，一共有六張精彩照片於蘋果官網、官方Instagram（@apple）上的圖庫公開展出，並將陸續出現在全球各地的廣告看板。

其中有三位獲獎攝影師皆來自俄羅斯莫斯科，Konstantin Chalabov （@chalabov）使用iPhone 11 Pro拍下一台暫停在雪地道路上的卡車，車內亮著燈，但駕駛不在車上。彷彿電影般的場景吸引了評審們的好奇，「冷霧瀰漫在藍色的俄羅斯山坡和積雪覆蓋的地面上，紅色亮光框住這部孤獨的車輛，有著未知危險的隱喻。」透過夜間模式完美捕捉了雪地裡各種光線色澤。

另外一張也是來自俄羅斯莫斯科的Andrei Manuilov（@houdini_logic），用iPhone 11 Pro Max拍下的建築一角，除了完美呈現均衡對稱的構圖，由內而外的觀察角度，也帶著評審們彷彿參與了攝影師眼前擁擠的城市空間和眾人生活方式的迷人故事。

Rustam Shagimordanov（@tomrus）則是這次唯一使用iPhone 11的得獎者，海邊村莊的冬日美景，透過鏡頭捕捉到冷冽的自然環境中，紅色小屋在燈光映照下散發出的溫暖氛圍。

而印度孟買馬哈拉施特拉邦的Mitsun Soni（@mitsun）用iPhone 11 Pro所拍下的夜景照片則是充滿了獨特的迷幻感，獨自矗立在夜晚城市中的一棵大樹披上了整身紅光，評審表示：「這作品讓我心煩意亂。我不知道樹上那深紅色光從何而來，感覺就像外星飛碟落在樹梢，剛好就在圖框外。整體構圖也非常漂亮。」

西班牙納瓦拉潘普洛納的Rubén P. Bescós（@rubenpb），運用iPhone 11 Pro Max的夜間模式完美捕捉了一群朝聖者以城市燈光為背景的剪影畫面，透過鏡頭也保留了地面岩石的裂痕細節，賦予照片更多故事性。