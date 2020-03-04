快訊

全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 11夜間攝影賽得獎者出爐 印度攝影師照片超迷幻

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Rustam Shagimordanov（@tomrus）使用iPhone 11拍攝。圖／蘋果提供
Rustam Shagimordanov（@tomrus）使用iPhone 11拍攝。圖／蘋果提供

蘋果今年1月於網路上推出的「iPhone 11官方夜間攝影大賽」，短時間內收到世界各地iPhone攝影師的數千份參賽作品，分享他們以iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max所拍攝的夜間模式照片。現在得獎者出爐了，獲獎攝影師分別代表中國、印度、俄羅斯和西班牙，各自展現他們對夜晚之美和色彩的不同視角，一共有六張精彩照片於蘋果官網、官方Instagram（@apple）上的圖庫公開展出，並將陸續出現在全球各地的廣告看板。

其中有三位獲獎攝影師皆來自俄羅斯莫斯科，Konstantin Chalabov （@chalabov）使用iPhone 11 Pro拍下一台暫停在雪地道路上的卡車，車內亮著燈，但駕駛不在車上。彷彿電影般的場景吸引了評審們的好奇，「冷霧瀰漫在藍色的俄羅斯山坡和積雪覆蓋的地面上，紅色亮光框住這部孤獨的車輛，有著未知危險的隱喻。」透過夜間模式完美捕捉了雪地裡各種光線色澤。

另外一張也是來自俄羅斯莫斯科的Andrei Manuilov（@houdini_logic），用iPhone 11 Pro Max拍下的建築一角，除了完美呈現均衡對稱的構圖，由內而外的觀察角度，也帶著評審們彷彿參與了攝影師眼前擁擠的城市空間和眾人生活方式的迷人故事。

Rustam Shagimordanov（@tomrus）則是這次唯一使用iPhone 11的得獎者，海邊村莊的冬日美景，透過鏡頭捕捉到冷冽的自然環境中，紅色小屋在燈光映照下散發出的溫暖氛圍。

而印度孟買馬哈拉施特拉邦的Mitsun Soni（@mitsun）用iPhone 11 Pro所拍下的夜景照片則是充滿了獨特的迷幻感，獨自矗立在夜晚城市中的一棵大樹披上了整身紅光，評審表示：「這作品讓我心煩意亂。我不知道樹上那深紅色光從何而來，感覺就像外星飛碟落在樹梢，剛好就在圖框外。整體構圖也非常漂亮。」

西班牙納瓦拉潘普洛納的Rubén P. Bescós（@rubenpb），運用iPhone 11 Pro Max的夜間模式完美捕捉了一群朝聖者以城市燈光為背景的剪影畫面，透過鏡頭也保留了地面岩石的裂痕細節，賦予照片更多故事性。

中國北京的張雨（Weibo: ericube_23）則用iPhone 11 Pro Max拍下了極具生活感的一張夜景照，評審表示，「這張照片的時間感、親密感和位置感都非常出色，確實讓觀眾身歷其境。」、「裊裊的炊煙、背光的人物剪影，在這神奇的拍攝瞬間全都完美到位。」

Rubén P. Bescós（@rubenpb）用iPhone 11 Pro Max拍攝人物剪影。圖／蘋果提供
Rubén P. Bescós（@rubenpb）用iPhone 11 Pro Max拍攝人物剪影。圖／蘋果提供
張雨（Weibo: ericube_23）用iPhone 11 Pro Max拍的照片。圖／蘋果提供
張雨（Weibo: ericube_23）用iPhone 11 Pro Max拍的照片。圖／蘋果提供
Mitsun Soni（@mitsun）用iPhone 11 Pro拍攝。圖／蘋果提供
Mitsun Soni（@mitsun）用iPhone 11 Pro拍攝。圖／蘋果提供
Konstantin Chalabov （@chalabov）使用iPhone 11 Pro拍攝。圖／蘋果提供
Konstantin Chalabov （@chalabov）使用iPhone 11 Pro拍攝。圖／蘋果提供
Andrei Manuilov（@houdini_logic）使用iPhone 11 Pro Max拍攝。圖／蘋果提供
Andrei Manuilov（@houdini_logic）使用iPhone 11 Pro Max拍攝。圖／蘋果提供

攝影 俄羅斯

延伸閱讀

新冠肺炎印度確診增至28例 莫迪不參加荷麗節

17名團員染新冠肺炎 印度隔離義大利旅遊團

iPhone X/XS 碎了換 LCD 螢幕：比 OLED 便宜一半

印度斥資千億盧比 加速電動車輛普及政策

相關新聞

捧不紅的「景甜」臉上卻散發女神光！靠洗臉5步驟養肌

曾被稱為「宇宙捧不紅」的大陸女星「景甜」，被說是實力派的霸屏女王，但她已經31歲，臉上卻仍看不出皺紋，還有甜美的高顏值，...

巴黎時裝周 / MiuMiu 古怪奇趣 叛逆奔放

多數人都喜歡看電影，也熱愛時裝。而這回Miu Miu則把時裝秀大手筆改造成一場帶點古怪奇趣但可愛十足的觀影體驗。設計團隊...

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

買1送1！金子半之助推出「繼光香香雞天丼」 還有4款新菜

來台已5年的日本天丼「金子半之助」，即日起大幅度調整菜單，更與繼光香香雞合作，新推出「香香雞天丼」，另還有天婦羅與生魚片...

iPhone 11夜間攝影賽得獎者出爐 印度攝影師照片超迷幻

蘋果今年1月於網路上推出的「iPhone 11官方夜間攝影大賽」，短時間內收到世界各地iPhone攝影師的數千份參賽作品...

有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

大家都知道，要培養一位機師無論是駕馭客機還是貨機，抑或是開戰鬥機翱翔天際的飛官，都需要扎實而且漫長的訓練養成。所以伴隨他...

5大電信「三星S20旗艦系列」獨家機型、購機優惠看這裡

三星旗艦手機Samsung Galaxy S20 5G系列即將於3月10日中午12點起開放預購登記，3月20日正式上市，...

30年麻辣湯底醃牛排！開丼×鼎旺「麻辣鍋燒肉丼」登場

連鎖丼飯「開丼」與老字號麻辣鍋「鼎旺」攜手合作，自3月5日起，限時於指定門市推出「辛日出燒肉井」與「辛骰子菲力丼」等3款...

FENDI熊貓娃娃快閃來台北囉 肚子圓滾滾真是超可愛

FENDI微風廣場精品店推出熊貓玩偶FENDIDI夾娃娃機快閃，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會...

粉紅斜紋軟呢AirPods包！香奈兒秋冬勸敗包款大盤點

香奈兒2020秋冬大秀昨日落幕，這次秀上雖然維持藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）雋永細膩的實穿設計風格...

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

台南美食就是超級狂，茶飲店端出海鮮料理也是很正常的事情啊。曾推出風靡IG的超浮誇小卷麵的台南「金三益茶飲」，吸引部落客前...

NSO法國號協奏 華格納樂派饗宴

法國號演繹華格納與星戰作曲家！NSO帶來優美法國號饗宴，3/8《迴聲華格納》由指揮準·馬寇爾攜手法國號獨奏家弗拉柯維克，呈現華格納《漂泊的荷蘭人》序曲、約翰·威廉斯《法國號協奏曲》與布魯克納《第3號交響曲》。其中，威廉斯曾獲5座奧斯卡金像獎，也擔任《星際大戰》的配樂製作。

熱門新聞

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

醫師大讚台灣口罩制度領先WHO一個月 特別這件事超有感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。