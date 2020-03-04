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捧不紅的「景甜」臉上卻散發女神光！靠洗臉5步驟養肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
31歲景甜是霸屏女王。圖／摘自微博
31歲景甜是霸屏女王。圖／摘自微博

曾被稱為「宇宙捧不紅」的大陸女星「景甜」，被說是實力派的霸屏女王，但她已經31歲，臉上卻仍看不出皺紋，還有甜美的高顏值，也是圈粉無數。景甜平時注重穿搭，對於肌膚的保養，更是一點也不能少，就是要塑造出完美景甜。

照顧肌膚、維持著皮膚的穩定，皮膚白皙的景甜，在保養上也下了不少功夫，但要好好保養，景甜日前就在直播上分享，自己洗臉的方法跟小秘訣，也正是養好肌膚的訣竅。光是洗臉，就能養出牛奶肌膚？只要做好以下5點，一起霸氣甜美下去吧。

一、洗臉前，卸妝要確實

許多女生出門都一定要化妝，會有著好氣色，更能在任何場合變成霸氣的焦點。景甜在直播中說，如果不把彩妝卸乾淨，那臉上就會有殘餘的美妝品停留在皮膚與毛孔之間，可能會導致阻塞、黑色素沈澱、肌膚出現老化的問題，所以在卸妝，就是清潔最重要的一步。

二、用溫水洗臉

喜愛保養的人都知道，不要用太熱的水洗臉，可能會導致膠原蛋白流失，但到底是為什麼呢？溫水，對於皮膚來說，有一定的鎮定效果，還能紓解一天的疲態，想要肌膚維持好肌膚狀態，每個環節都不能放過，盡量減少對皮膚的傷害，太冷、太熱的水都不建議，只要比自己體溫高些的溫水，是對皮膚最好的選擇跟保護。

三、洗面乳別停留在皮膚上太久

市面上的洗面乳，大多強調泡沫細緻、綿密，而細膩泡沫可以將毛孔的髒汙推擠出來，清潔力好。但其實洗面乳也算是清潔劑的一種，如果停留在臉部太長的時間，可能會有微小的傷害是肉眼無法馬上看見的。建議洗臉大約30～40秒左右，再加上手部的按摩及搓揉，清潔就可以非常有效。選擇清潔產品上，也別忘記選擇比較溫和質地的，才不會讓臉洗完後，緊繃不舒服。

四、使用後的洗臉巾

浴室環境，是非常潮濕，如果把毛巾放在浴室，可能會因此而滋生細菌，再把毛巾用在臉上後，可想而知臉部會有多少的傷害。洗完臉後，建議可以用一次性的臉巾、美容巾，來取代擦臉的毛巾，不僅衛生，還可以杜絕臉部上面出現細菌感染的小瑕疵。使用臉巾時，也只要壓乾即可，千萬不要有搓揉的動作，這樣臉部肌膚就會出現乾燥緊繃的現象。

五、定期去角質

許多女生，皮膚較薄弱，就害怕去角質。然而不定期清潔，又可能會出現黑頭粉刺、毛孔粗大、肌膚暗沉等各種問題。建議皮膚較薄的人在使用去角質的產品，選擇溫和及顆粒偏小的去角質產品，在購買產品時，詢問美容師或專櫃人員正確的使用時機與方法。

過度的去角質，可能會導致肌膚的保護屏障功能下降，建議最好的去角質頻率，大約落在一個月1～2次即可，也比較符合角質的代謝周期，無需擔心皮膚會變得越來越薄。

當然除清潔外，保濕也是臉部白皙的一大重點，想要白嫩牛奶肌，千萬別當懶女人。

跟著景甜學洗臉。圖／摘自微博
跟著景甜學洗臉。圖／摘自微博
跟著景甜學洗臉。圖／摘自微博
跟著景甜學洗臉。圖／摘自微博
景甜。圖／摘自微博
景甜。圖／摘自微博
景甜素顏，卻仍看得出好膚質。圖／摘自微博
景甜素顏，卻仍看得出好膚質。圖／摘自微博
景甜曝光自己的洗臉秘訣。圖／摘自微博
景甜曝光自己的洗臉秘訣。圖／摘自微博

直播 女王 老化

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