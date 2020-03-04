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巴黎時裝周 / MiuMiu 古怪奇趣 叛逆奔放
多數人都喜歡看電影，也熱愛時裝。而這回Miu Miu則把時裝秀大手筆改造成一場帶點古怪奇趣但可愛十足的觀影體驗。設計團隊AMO將巴黎耶納宮（Palais d’Iena）原本嚴謹的多柱式宮殿結構改造以鮮豔、對比的Art Deco裝飾元素。同時裝有LED燈的金屬框架將柱子的形象從陽剛轉而注入亮粉螢光能量。
充滿玩趣風格的模特兒接續登場傳染嬉戲風格，長袍展現了慵懶印象，而鋪棉亮光的格紋則散發優雅的度假氣息；過長垂墜的皮帶，拉長了身形比例也具造型感。波浪捲髮與上鉤眼影則帶來埃及艷后般的華麗聯想。復古的1980大量襲來，以一種格紋的姿態沾染上了緊身褲、連身雙排洋裝；誇張的領片與宛如吹氣般的燈籠袖，勾起女孩心內的玩心大動。
一股即將點燃的騷動正從狂野的豹紋與大量的半透明設計中引爆，寶石、羽毛，加上誇張及地的長大衣以不顧眾人反對的比例呈現，鮮艷紅色的皮手套、高跟鞋、包款，企圖在一片沉悶的秋冬色系中，展現不被拘束的強烈衝擊。關於日與夜的界線，MiuMiu以熱情狂放，重新模糊定義。
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