巴黎時裝周 / MiuMiu 古怪奇趣 叛逆奔放

多數人都喜歡看電影，也熱愛時裝。而這回Miu Miu則把時裝秀大手筆改造成一場帶點古怪奇趣但可愛十足的觀影體驗。設計團隊AMO將巴黎耶納宮（Palais d’Iena）原本嚴謹的多柱式宮殿結構改造以鮮豔、對比的Art Deco裝飾元素。同時裝有LED燈的金屬框架將柱子的形象從陽剛轉而注入亮粉螢光能量。

充滿玩趣風格的模特兒接續登場傳染嬉戲風格，長袍展現了慵懶印象，而鋪棉亮光的格紋則散發優雅的度假氣息；過長垂墜的皮帶，拉長了身形比例也具造型感。波浪捲髮與上鉤眼影則帶來埃及艷后般的華麗聯想。復古的1980大量襲來，以一種格紋的姿態沾染上了緊身褲、連身雙排洋裝；誇張的領片與宛如吹氣般的燈籠袖，勾起女孩心內的玩心大動。