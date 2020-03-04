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我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」入圍全球美妝大獎

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
面膜品牌「我的美麗日記」傳捷報，其中一款「蜜若藍超能補水面膜」今年受到被譽為「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」的入圍肯定，且是首度報名即進入決選名單。業者／提供
面膜品牌「我的美麗日記」傳捷報，其中一款「蜜若藍超能補水面膜」今年受到被譽為「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」的入圍肯定，且是首度報名即進入決選名單。業者／提供

面膜品牌「我的美麗日記」傳捷報，旗下「蜜若藍超能補水面膜」繼去年上市就奪下全球美妝最高榮耀-法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」殊榮後，今年再受到被譽為「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」的入圍肯定，且是首度報名即進入決選名單。

「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」由英國專業美妝雜誌Pure Beauty Magazine連續舉辦18年，為全球美妝最具指標之一的專業國際比賽，每年都會評選來自全球各地最新、符合趨勢潮流、最值得推薦的美妝商品。

有別於一般美妝獎項由單一的美容編輯評測，Pure Beauty Global Awards會組成國際性的美容專家評審會(International expert judging panel)，從各類美妝產品研發、原料成分專家、國際美妝採購、美妝雜誌編輯、髮型師、化妝師、美妝產品製造業者、美妝零售業者等，涵蓋360度美妝領域的專家所組成，從產品的有效性、包裝設計、功能和創新進行評選。

今年全球超過30個國家，超過上千款商品報名，我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」首度報名即進入決選名單，面膜也即將在美國、新加坡、日本市場上市，期待成為海外市場的重量級明星商品。

面膜 法國

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