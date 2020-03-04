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有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
星辰表代言人吳慷仁詮釋Promaster專業飛行表35,900元。圖／CITIZEN提供
星辰表代言人吳慷仁詮釋Promaster專業飛行表35,900元。圖／CITIZEN提供

大家都知道，要培養一位機師無論是駕馭客機還是貨機，抑或是開戰鬥機翱翔天際的飛官，都需要扎實而且漫長的訓練養成。所以伴隨他們「漫步雲端」的腕表也要具備側風飛行滑尺、計時碼表和兩地時間等功能，因為這就是代表了專業。

今年是星辰表（CITIZEN）超級鈦系列腕錶推出的50周年，呼應周年紀念系列也陸續曝光，早前有台灣兩位職棒好手演繹的F150腕表，就讓消費者重新關注到超級鈦的特色。而由代言人吳慷仁所詮釋的Promaster專業飛行表，雖然同樣使用鈦金屬製成，但與先前的運動感表款，有著截然不同的風格。具備航空計算尺之外，3、6、9點的阿拉伯數字以及醒目的12點鐘三角形元素，帶出濃厚的軍事元素。此外，表盤設計採用如同戰鬥機儀表板般的佈局，提昇整款腕表的專業感與陽剛魅力。

CITIZEN此次一口氣推出的3款Promaster系列飛行表，分別提供了黑色與深藍表盤配色，其中的JY8109-85E腕表，還在表圈鍍上墨黑色，時髦與實用兼備。然而，這系列專業飛行表可不僅有帥氣的外觀，採取多局電波接收，能自動調校精確時間，符合飛行員分秒不差的執行勤務需求。少不了的還有世界時區顯示、1/100碼表計時、萬年曆與鬧鈴功能，功能強大，戴上手瞬間就能提升品味。

星辰表Promaster系列JY8109-85E專業飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，35,900元。圖／CITIZEN提供
星辰表Promaster系列JY8109-85E專業飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，35,900元。圖／CITIZEN提供

星辰表Promaster系列JY8100-80E專業飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，33,900元。圖／CITIZEN提供
星辰表Promaster系列JY8100-80E專業飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，33,900元。圖／CITIZEN提供

星辰表Promaster系列JY8100-80L專業飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，33,900元。圖／CITIZEN提供
星辰表Promaster系列JY8100-80L專業飛行腕表，鈦金屬表殼、表鍊，33,900元。圖／CITIZEN提供

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