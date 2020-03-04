5大電信「三星S20旗艦系列」獨家機型、購機優惠看這裡

三星旗艦手機Samsung Galaxy S20 5G系列即將於3月10日中午12點起開放預購登記，3月20日正式上市，5大電信資費與獨家優惠出爐，其中也包括了獨家機型與顏色，如果想要買特殊色可得仔細看！

●中華電信

中華電信是唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，並獨家開賣Samsung Galaxy S20 Ultra 512GB「星空灰」、全球限定色Samsung Galaxy S20＋128GB「晴空白」，3月10日中午12點起至3月16日下午5點於中華電信網路門市及全台門市開放限量預購，3月18日起即可優先領機。

申辦中華電信大4G方案月付999元以上，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20全系列機型限時購機折價3,000元；預購Samsung Galaxy S20加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元，預購S20＋、S20 Ultra可享限量預購禮Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機；行動VIP客戶可再享最高折扣5,000元。

獨家的Samsung Galaxy S20 Ultra 512GB「星空灰」搭配大4G購機方案月付999元、綁約30個月，預購加碼折價3,000元、行動VIP最高再折5,000元，手機專案價28,990元起；Samsung Galaxy S20＋ 128GB「晴空白」月付999元、綁約30個月，搭配VIP再享限時購機折價最高8,000元後，手機專案價19,990元起。

此外，至中華電信服務據點領機並搭配月付999元以上資費方案，送明台產險碎屏險一年（理賠上限5,000元）。

●遠傳電信

遠傳電信獨家開賣Samsung Galaxy S20「晴空粉」，搭配遠傳4.5G超極速方案指定資費限時折3,000元，白金會員續約最高再折5,000元，獨家再祭出周周抽三星65吋QLED量子電視。

3月10日起預購Samsung Galaxy S20可享登錄送無線閃充行動電源，加碼送1,500元指定原廠配件購物金；S20＋、S20 Ultra 256GB可享登錄送市價5,490元的Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機。於遠傳網路門市預購加碼送1,000元全家商品卡。

●台灣大哥大

台灣大哥大獨賣Samsung Galaxy S20「晴空藍」，搭配台灣大4G資費專案月付1,399元、綁約36個月，手機專案價13,990元，可享上網吃到飽、網內通話不限分鐘數免費，網外通話再享每月1,300分鐘免費等優惠；攜碼、續約老客戶、VIP可享萬元免預繳。成功申辦指定專案並搭配Samsung Galaxy全系列商品，可抽市價28,900元的Dyson 三合一涼暖智慧空氣清淨機。

台灣大哥大3月10日至3月16日開放Samsung Galaxy S20系列預購，每組身分證字號限預購1支，搶先預購者可優先於3月18日起陸續取貨。完成預購Samsung Galaxy S20＋、S20 Ultra取貨並上網登錄送Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機，預購取貨S20並上網登錄送無線閃充行動電源和原廠指定配件購物金1,500元。

3月20日至4月30日購買Samsung Galaxy S20系列並上網登錄，送無線閃充行動電源與原廠指定配件購物金1,000元。如果在myfone購物購買Samsung Galaxy S20系列空機，可獨家獲得3個月螢幕破裂保障，還有機會抽foodpanda萬元美食券。

●亞太電信

亞太電信預購期間將Samsung Galaxy S20系列的約期從30期縮短至18期，手機專案價不變、約期少綁一年，限新申辦、攜碼申辦，以Samsung Galaxy S20 128GB為例，原本月付996元、綁約30期，手機專案價20,990元，現搭配「減約好生活」專案，月付999元、綁約18期，專案價同樣為20,990元，合約期間內共省下11,898元；「Gt VIP尊爵菁英」獨享優惠，老客戶續約優惠最高現折8,000元。

亞太電信將於3月10日中午12點起至3月16日開放Samsung Galaxy S20系列預購，新申辦或攜碼搭配「減約好生活」指定專案，月付999元、綁約18個月，可享4G上網吃到飽、網內通話免費、網外／市話400分鐘通話；3月16日前預購、完成取貨並於Samsung官網登錄，S20送無線閃充行動電源及1,500元配件購物金，S20＋、S20 Ultra送Samsung Galaxy Buds＋真無線藍牙耳機。正式開賣後購買Samsung Galaxy S20系列並於Samsung官網登錄，不限型號送無線閃充行動電源與1,000元配件購物金。

●台灣之星

台灣之星3月10日中午12點起至3月19日於全台門市及網路門市申辦Samsung Galaxy S20 5G系列，搭配指定資費方案、月租最低599元起，可享不限速上網吃到飽、網內互打免費及預購限定5大豪禮優惠，最高現賺18,944元；另提供單購手機的限定優惠，除了三星原廠針對S20系列贈送的1,500元配件購物金之外，台灣之星網路門市加碼再送配件購物金1,500元。