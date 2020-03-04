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30年麻辣湯底醃牛排！開丼×鼎旺「麻辣鍋燒肉丼」登場
連鎖丼飯「開丼」與老字號麻辣鍋「鼎旺」攜手合作，自3月5日起，限時於指定門市推出「辛日出燒肉井」與「辛骰子菲力丼」等3款新品。將原本招牌丼飯內的五花肉、骰子牛，以鼎旺的麻辣湯底與辣醬調味，帶來不同層次的組合滋味。
開業已經近30年的鼎旺麻辣鍋，湯頭以大紅袍、青辣椒、丁香、山奈等數十種辛香料與中藥材熬煮10個小時而成，辛辣有味還可以直接品嚐，是台北高人氣的麻辣火鍋店，許多饕客與名人都曾是座上嘉賓，雞腳與鴨血更是店內必點的人氣招牌。
本次鼎旺首度與開丼聯名合作，自3月5日至4月26日期間，限時攜手推出丼飯料理。「辛日出燒肉丼」是將原本調味的蔬果醬汁與鼎旺的麻辣湯底調和，為肉片帶來微辣的溫潤口感，共有豚、牛等兩種口味可選，各為220元、240元。「辛骰子菲力丼」則是將角切牛排，加入鼎旺的麻辣湯底醃製之後，再以鼎旺香辣醬拌炒，帶來又香又麻的底蘊，每碗售價360元。
業者表示，日出燒肉丼原價200元、220元，骰子菲力丼則為350元，聯名款僅有10～20元的價差。此次聯名丼飯限於西湖、北車、板橋、桃園att、台茂及信義新光a8等6間開丼門市供應。
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