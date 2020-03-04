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FENDI熊貓娃娃快閃來台北囉 肚子圓滾滾真是超可愛

聯合報 / 楊詩涵/台北即時報導
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供

FENDI微風廣場精品店推出熊貓玩偶FENDIDI夾娃娃機快閃，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會獲得FENDIDI紀念玩偶。

為慶賀微風廣場精品店開幕，FENDIDI夾娃娃機快閃台北，FENDIDI是由張艾嘉的兒子王令塵（Oscar Wang）設計，靈感來自可愛的熊貓。FENDIDI是熊爸爸，角色設定誕生在四川成都，他的家庭成員還有媽媽FENDIVA、女兒FENDINA、兒子FENDINO，藉由家人之間的親密情感，來延續FENDI以閨密、家人等緊密連結為主題的一系列數位形象或影片。

當初為了慶賀由設計總監Silvia Venturini Fendi和大中華區品牌形象大使王嘉爾共同設計的FENDI x Jackson Wang聯名系列，FENDI舉辦了一場F IS FOR...FUN PARTY派對，FENDIDI就是當時誕生的超可愛熊貓娃娃，是非賣品，曾經在VIP圈內得到熱烈回響，如今終於有機會來到台灣。FENDIDI這次駐留的微風廣場精品店，裝修後於近期重新開幕，擴大坪數為原店鋪2倍，是全球首間新概念店，銷售全系列的男、女裝新品，且有獨立的更衣空間、休憩區，夾娃娃機將於3月底前置放於此，凡於店內購滿指定金額就有機會擁有限量FENDIDI。

FENDIDI夾娃娃機快閃微風廣場經品店，自3月5日起至31日止。圖／FENDI提供
FENDIDI夾娃娃機快閃微風廣場經品店，自3月5日起至31日止。圖／FENDI提供
FENDIDI夾娃娃機快閃微風廣場經品店，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會獲得紀念玩偶。圖／FENDI提供
FENDIDI夾娃娃機快閃微風廣場經品店，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會獲得紀念玩偶。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供
非賣品FENDIDI熊貓娃娃超可愛。圖／FENDI提供

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