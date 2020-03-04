FENDI熊貓娃娃快閃來台北囉 肚子圓滾滾真是超可愛

FENDI微風廣場精品店推出熊貓玩偶FENDIDI夾娃娃機快閃，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會獲得FENDIDI紀念玩偶。

為慶賀微風廣場精品店開幕，FENDIDI夾娃娃機快閃台北，FENDIDI是由張艾嘉的兒子王令塵（Oscar Wang）設計，靈感來自可愛的熊貓。FENDIDI是熊爸爸，角色設定誕生在四川成都，他的家庭成員還有媽媽FENDIVA、女兒FENDINA、兒子FENDINO，藉由家人之間的親密情感，來延續FENDI以閨密、家人等緊密連結為主題的一系列數位形象或影片。