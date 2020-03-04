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粉紅斜紋軟呢AirPods包！香奈兒秋冬勸敗包款大盤點
香奈兒2020秋冬大秀昨日落幕，這次秀上雖然維持藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）雋永細膩的實穿設計風格而少了像是卡爾拉格斐時代總會推出的那些有趣的主題造型包款，但轉而針對經典的元素打造尺寸、材質和細節微調的變化款，也很符合現代人的穿搭需求。
近來時尚圈吹起一股科技風潮，尤其以因應AirPods推出的收納小包最受歡迎。這次香奈兒也使用了標誌性的斜紋軟呢材質打造出迷你小巧包款，粉色調也注入滿滿少女心。另外像是延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。撞色皮革製成的Classic Flap包，營造出從不同角度看有不同配色的效果。或是加上提把的設計，也更方便做造型搭配上的變化。
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