快訊

「超級星期二」拜登逆轉桑德斯！ 重創黨內進步派

蔡阿嘎騎車載孕妻 竟遭黑衣人持鋁棒攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅斜紋軟呢AirPods包！香奈兒秋冬勸敗包款大盤點

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
近來時尚圈吹起一股科技風潮，尤其以因應AirPods推出的收納小包最受歡迎，這次香奈兒也使用了標誌性的斜紋軟呢材質打造出迷你小巧包款，粉色調也注入滿滿少女心。圖／香奈兒提供
近來時尚圈吹起一股科技風潮，尤其以因應AirPods推出的收納小包最受歡迎，這次香奈兒也使用了標誌性的斜紋軟呢材質打造出迷你小巧包款，粉色調也注入滿滿少女心。圖／香奈兒提供

香奈兒2020秋冬大秀昨日落幕，這次秀上雖然維持藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）雋永細膩的實穿設計風格而少了像是卡爾拉格斐時代總會推出的那些有趣的主題造型包款，但轉而針對經典的元素打造尺寸、材質和細節微調的變化款，也很符合現代人的穿搭需求。

近來時尚圈吹起一股科技風潮，尤其以因應AirPods推出的收納小包最受歡迎。這次香奈兒也使用了標誌性的斜紋軟呢材質打造出迷你小巧包款，粉色調也注入滿滿少女心。另外像是延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。撞色皮革製成的Classic Flap包，營造出從不同角度看有不同配色的效果。或是加上提把的設計，也更方便做造型搭配上的變化。

延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。圖／香奈兒提供
延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。圖／香奈兒提供
延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。圖／香奈兒提供
延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。圖／香奈兒提供
或是加上提把的設計，也更方便做造型搭配上的變化。圖／香奈兒提供
或是加上提把的設計，也更方便做造型搭配上的變化。圖／香奈兒提供
近來時尚圈吹起一股科技風潮，尤其以因應AirPods推出的收納小包最受歡迎，這次香奈兒也使用了標誌性的斜紋軟呢材質打造出迷你小巧包款，粉色調也注入滿滿少女心。圖／香奈兒提供
近來時尚圈吹起一股科技風潮，尤其以因應AirPods推出的收納小包最受歡迎，這次香奈兒也使用了標誌性的斜紋軟呢材質打造出迷你小巧包款，粉色調也注入滿滿少女心。圖／香奈兒提供
延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。圖／香奈兒提供
延續春夏系列在背帶上做變化，如以珍珠、皮革荷葉邊點綴金屬鍊帶等手法，都讓人感受到更細膩、更添進女性視角的巧思，同時也不失品牌經典精神。圖／香奈兒提供
撞色皮革製成的Classic Flap包，營造出從不同角度看有不同配色的效果。圖／香奈兒提供
撞色皮革製成的Classic Flap包，營造出從不同角度看有不同配色的效果。圖／香奈兒提供

香奈兒

延伸閱讀

偷車再搶婦皮包 無業男得手現金5500元遭起訴

雙C圖案絲襪、荷葉邊領片 香奈兒秋冬令人怦然心動！

黑色已經很生火 粉色更逼人！香奈兒迷你包組合6月上市

沒「荷葉邊」不行！香奈兒春夏包連背帶都浪漫

相關新聞

鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵

台南美食就是超級狂，茶飲店端出海鮮料理也是很正常的事情啊。曾推出風靡IG的超浮誇小卷麵的台南「金三益茶飲」，吸引部落客前...

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

有些事就該讓「專業」的來！CITIZEN全新超級鈦飛行表曝光

大家都知道，要培養一位機師無論是駕馭客機還是貨機，抑或是開戰鬥機翱翔天際的飛官，都需要扎實而且漫長的訓練養成。所以伴隨他...

5大電信「三星S20旗艦系列」獨家機型、購機優惠看這裡

三星旗艦手機Samsung Galaxy S20 5G系列即將於3月10日中午12點起開放預購登記，3月20日正式上市，...

30年麻辣湯底醃牛排！開丼×鼎旺「麻辣鍋燒肉丼」登場

連鎖丼飯「開丼」與老字號麻辣鍋「鼎旺」攜手合作，自3月5日起，限時於指定門市推出「辛日出燒肉井」與「辛骰子菲力丼」等3款...

FENDI熊貓娃娃快閃來台北囉 肚子圓滾滾真是超可愛

FENDI微風廣場精品店推出熊貓玩偶FENDIDI夾娃娃機快閃，自3月5日起至31日止，凡於店內購滿指定金額，即可有機會...

粉紅斜紋軟呢AirPods包！香奈兒秋冬勸敗包款大盤點

香奈兒2020秋冬大秀昨日落幕，這次秀上雖然維持藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）雋永細膩的實穿設計風格...

NSO法國號協奏 華格納樂派饗宴

法國號演繹華格納與星戰作曲家！NSO帶來優美法國號饗宴，3/8《迴聲華格納》由指揮準·馬寇爾攜手法國號獨奏家弗拉柯維克，呈現華格納《漂泊的荷蘭人》序曲、約翰·威廉斯《法國號協奏曲》與布魯克納《第3號交響曲》。其中，威廉斯曾獲5座奧斯卡金像獎，也擔任《星際大戰》的配樂製作。

遠傳存錢計畫App「friDay 57」上線！3月底前完成指定任務送現金

為了鼓勵年輕族群存錢理財，遠傳電信與遠東商銀Bankee社群銀行、台新數位銀行Richart攜手推出全台第一個串接銀行帳...

內含米奇的魔法鑽石！K.UNO讓少女心大爆發

米奇（Mickey Mouse）是陪伴許多人長大的好朋友，不論什麼年紀的人，只要見到米奇都會童心大爆發。日本最大規模客製...

不用花大錢找人洗 日立冷氣凍結洗淨新科技一鍵清乾淨

疫情非常時期，舒服窩在家比出門更安心，維持室內空氣品質更成為不可忽視的重要課題，家戶不可少的空調除了追求省電，潔淨科技也...

Jean Paul Gaultier高級訂製服重新開張！首季邀請sacai客座 超期待

時尚頑童的Jean Paul Gaultier果然還是閒不住，今年1月18日他在2020春夏高訂秀前，突然在IG放上影片...

熱門新聞

日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

醫師大讚台灣口罩制度領先WHO一個月 特別這件事超有感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。