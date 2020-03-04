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鋪滿鮮蚵看不到麵 台南茶飲店的蚵仔意麵、蚵仔鍋燒麵
台南美食就是超級狂，茶飲店端出海鮮料理也是很正常的事情啊。曾推出風靡IG的超浮誇小卷麵的台南「金三益茶飲」，吸引部落客前來品嘗鋪滿鮮蚵的浮誇美食，看看這讓人垂涎三尺的照片，真的是太邪惡太欠吃啦。
「金三益」位於台南市北區林森路，是一家茶飲與餐飲複合店，之前在IG爆紅的是鋪滿小卷的「小卷沙茶拌麵」、「小卷鍋燒意麵」，獲得許多美食吃貨、海鮮控推薦，走CP值高的平價路線。部落客來帶路吃店內3款好料：「蒜泥蚵仔意麵」、「蚵仔鍋燒意麵」、「人參烏骨雞麵線」，蚵仔系列根本是鋪滿滿，吃過的網友評論乾拌麵蒜泥香而夠味、鍋燒意麵湯頭鮮甜，每份150元，吃蚵仔就很滿足。想吃溫補系列料理這裡也有，半隻烏骨雞大方入湯的「人參烏骨雞麵線」，200元就能吃好料、吃飽飽（售價僅供參考，以店家現場公布為準）。
網友分享，店家海鮮系列餐點為新鮮限量供應，每日賣完為止，有興趣來台南玩可以品嘗看看，更多詳細營業資訊，可以上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
金三益茶飲台南林森店
台南市北區林森路三段185號
蒜泥蚵仔意麵 150
蚵仔鍋燒意麵 150
人參烏骨雞麵線 200
售價如有更動或誤植以店家實際公布為準
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