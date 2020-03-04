遠傳存錢計畫App「friDay 57」上線！3月底前完成指定任務送現金

為了鼓勵年輕族群存錢理財，遠傳電信與遠東商銀Bankee社群銀行、台新數位銀行Richart攜手推出全台第一個串接銀行帳戶的存錢計畫App「friDay 57」，不僅可以將多個存錢計畫串聯至不同銀行帳戶，有效管理存錢進度，還可透過每日執行存錢計畫、玩理財遊戲輕鬆賺取「57鑽」，兌換咖啡、超商零食、速食等，3月31日前完成一個存錢夢想計畫就有機會抽iPhone 11。

遠傳去年加入政大國際產學聯盟，成為全台首家加入開放銀行的電信業者，「friDay 57」是台灣電信業首次推出的數位金融服務App。遠傳總經理井琪表示，迎向開放銀行浪潮，遠傳積極參與推動國內金融科技發展，藉由結盟夥伴推出符合趨勢的金融服務，目標成為最大的第三方服務業者（Third－party Service Providers，TSP），未來將結合遠傳5G高速頻寬與邊緣運算，提供更多元的AI金融智能服務及更快速、安全的驗證環境。

根據Cheers調查顯示，多數25～45歲的青年世代對財務狀況不滿意，收入成長有限、儲蓄累積太慢是兩大主因。遠傳推出全台第一個串接銀行帳戶的存錢計畫App「friDay 57」，集結會存錢、快繳費、學理財、賺紅利等4大優勢，幫助年輕族群儲蓄圓夢。

在「會存錢」功能中，消費者可透過「friDay 57」App建立多個存錢夢想計畫，透過App檢視儲蓄進度、每日打卡存錢，逐步達成目標；如果常因為忙碌而忘記繳款，「friDay 57」App的「快繳費」功能可綁定付款銀行帳號、遠傳電信帳單、信用卡帳單，於App內直接繳納電信費、水電費帳單更方便。

針對大多沒有接觸理財資訊的年輕人，「friDay 57」App內建「學理財」功能，透過客製化理財題目與AI分析，幫助年輕人釐清理財性格、建立理財觀念。此外，「friDay 57」App更設計了有趣小任務，完成即可獲得「57鑽」，天天都可至市集兌換實用獎品。