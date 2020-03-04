NSO法國號協奏 華格納樂派饗宴

法國號演繹華格納與星戰作曲家！NSO帶來優美法國號饗宴，3/8《迴聲華格納》由指揮準·馬寇爾攜手法國號獨奏家弗拉柯維克，呈現華格納《漂泊的荷蘭人》序曲、約翰·威廉斯《法國號協奏曲》與布魯克納《第3號交響曲》。其中，威廉斯曾獲5座奧斯卡金像獎，也擔任《星際大戰》的配樂製作。

漂泊的荷蘭人

「法國號能表現許多趣味跟情緒。」弗拉柯維克說，威廉斯的5個樂章從不同地方發現創作靈感，不同於電影配樂分秒必爭的限制（快且要配合畫面），有能讓聽眾情緒高昂的靈氣。

第一樂章能聽到鐘聲的旋律，像是兒時記憶被喚醒的感覺。這是威廉斯從過去壓迫的狀態獲得解放的創作，能讓聽眾創造自己的體悟跟想像。

「在演奏多次的專家面前談《法國號協奏曲》，有點關公面前耍大刀。」指揮馬寇爾說自己第一次演繹這首曲子，兩人從學生時代就跟認識並合作，希望這次合作能展現出不同的音樂色彩。華格納《漂泊的荷蘭人》有許多故事性蘊藏其中，受到德國詩人海涅著作啟發，描述荷蘭船長用愛情破除漂流魔咒的傳奇。

華格納交響曲

「我一半的血統是德國，一半是日本。」馬寇爾舉布拉姆斯為例，他雖然是德國作曲家，也得到歐洲文化的各種影響。他表示，音樂是最棒的世界語言，更是消弭不同文化歧見，增進彼此和諧的橋樑。

弗拉柯維克表示，3/7《黃金號角手與朋友們》與NSO合作室內樂，有布拉姆斯《法國號三重奏（作品40）》、亞歷山大·烏宗諾夫《天鵝》、杜南依《六重奏（作品37）》，其中《天鵝》將是室內首演，能演奏到當代名家的作品相當榮幸。

弗拉柯維克教過很多亞洲學生，他說音樂教育讓年輕人早期接觸藝術，是增進社會和諧的好方法。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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