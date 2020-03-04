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內含米奇的魔法鑽石！K.UNO讓少女心大爆發

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
選購SweeTrick Diamond附贈米奇專用珠寶擦拭布。圖／K.UNO提供
選購SweeTrick Diamond附贈米奇專用珠寶擦拭布。圖／K.UNO提供

米奇（Mickey Mouse）是陪伴許多人長大的好朋友，不論什麼年紀的人，只要見到米奇都會童心大爆發。日本最大規模客製化珠寶品牌K.UNO為一直長不大的內在小女孩們打造了獨具一格的「米奇鑽石」，以SweeTrick Diamond專利技術切磨，打造遠超一般鑽石4倍的247面車工，讓閃耀鑽石的切面折射出可愛的米奇輪廓，像是用魔法把米奇藏在鑽石中。即日起選購SweeTrick Diamond另贈米奇專用珠寶擦拭布。

自採購原石、車工、拋光等均一手包辦的K.UNO，在日本創立至今已超過35年，以「擁有最多職人的珠寶公司」為最大特色，包括50名專業設計師與150名工法職人，提供訂製符合顧客需求的珠寶。除了內藏米奇身影的魔法車工，K.UNO也長期與迪士尼合作，Disney Treasure系列除米奇與好友之外，也包括冰雪奇緣等所有經典迪士尼角色共6萬多款授權設計。除了既有款式，迪士尼系列也有提供免費的客製化服務，讓迪士尼的粉絲都能以個人方式收藏自己未泯的童心。

Petit Arabesque系列米奇與米妮耳環。圖／K.UNO提供
Petit Arabesque系列米奇與米妮耳環。圖／K.UNO提供
Petit Arabesque系列米奇與米妮耳環。圖／K.UNO提供
Petit Arabesque系列米奇與米妮耳環。圖／K.UNO提供
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米奇鑽石SweeTrick Diamond特殊的車工在鑽石裡面可以看到米奇的圖騰。圖／K.UNO提供
米奇鑽石SweeTrick Diamond特殊的車工在鑽石裡面可以看到米奇的圖騰。圖／K.UNO提供
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訂婚戒指也可以選擇SweeTrick Diamond米奇鑽石。圖／K.UNO提供
訂婚戒指也可以選擇SweeTrick Diamond米奇鑽石。圖／K.UNO提供
米奇鑽石SweeTrick Diamond特殊的車工在鑽石裡面可以看到米奇的圖騰。圖／K.UNO提供
米奇鑽石SweeTrick Diamond特殊的車工在鑽石裡面可以看到米奇的圖騰。圖／K.UNO提供
K.UNO提供迪士尼系列免費客製化訂製服務。圖／K.UNO提供
K.UNO提供迪士尼系列免費客製化訂製服務。圖／K.UNO提供
Disney Treasure系列亦有米奇和他的朋友的輕珠寶選擇。圖／K.UNO提供
Disney Treasure系列亦有米奇和他的朋友的輕珠寶選擇。圖／K.UNO提供
米奇鑽石SweeTrick Diamond專利技術可以看到鑽石內有米奇的圖案。圖／K.UNO提供
米奇鑽石SweeTrick Diamond專利技術可以看到鑽石內有米奇的圖案。圖／K.UNO提供
Disney Treasure系列米奇與米妮對戒。圖／K.UNO提供
Disney Treasure系列米奇與米妮對戒。圖／K.UNO提供

珠寶 迪士尼

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