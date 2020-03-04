Jean Paul Gaultier高級訂製服重新開張！首季邀請sacai客座 超期待

時尚頑童的Jean Paul Gaultier果然還是閒不住，今年1月18日他在2020春夏高訂秀前，突然在IG放上影片宣告退休，為50年服裝設計生涯劃下句點，也浩浩蕩蕩發表了「最後」一場高訂，今天據WWD報導，他未來將每季邀請一位設計師來主掌高訂，第一位登場的就是sacai的阿部千登勢Chitose Abe，他將負責Jean Paul Gaultier 2020秋冬的高級訂製服。

Jean Paul Gaultier表示未來會每一季一邀請一位創意人來接掌，由阿部千登勢首發，令人萬分期待；sacai創立於1999年，阿部千登勢由川久保玲旗下獨立出來，自創設計品牌，剪裁別緻、思維新穎，風格鮮明而獨特，2020秋冬高訂預計在7月5～9日期間於巴黎發表。Jean Paul Gaultier表示此舉措是由創意者為重新解讀品牌，並給予高級訂製服的新視野。