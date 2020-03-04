快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用花大錢找人洗 日立冷氣凍結洗淨新科技一鍵清乾淨

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
搭配「雲端智慧控」App，可結合手機GPS定位設定智慧排程，並支援Google智慧音箱語音控制。記者徐兆玄／攝影
搭配「雲端智慧控」App，可結合手機GPS定位設定智慧排程，並支援Google智慧音箱語音控制。記者徐兆玄／攝影

疫情非常時期，舒服窩在家比出門更安心，維持室內空氣品質更成為不可忽視的重要課題，家戶不可少的空調除了追求省電，潔淨科技也成為選購重點。日立冷氣領先業界，同步日本推出具有「凍結洗淨」科技的家用尊榮系列新機，搭配清淨型除濕機及日本原裝空氣清淨機，全面過濾PM2.5達99.9%，建構完整室內空氣淨化網，讓呼吸更健康。

光清潔冷氣濾網還不夠，眼睛看不見的冷氣機體內部也會累積大量塵污與油垢，不僅影響效能，更影響呼吸健康。日立家用變頻尊榮系列全新推出「凍結洗淨」科技，一鍵就能凍結熱交換器，使附著的灰塵、黴菌及油污浮出，並凍結在結霜層中，再透過解凍時的水流徹底洗淨，最後以送風運轉讓機體內部乾燥，避免發霉、發臭，建議兩週洗淨一次，輕鬆解決機體內部清潔問題。

除了凍結洗淨科技，日立冷氣家用空調配備今年也全面升級，四大產品系列搭載高密度奈米銀平織濾網、PM0.1濾網、奈米鈦觸媒濾網，層層淨除細懸浮微粒，強化空氣潔淨力。室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞，更大量採用日本製壓縮機，具備CSPF一級能效，省電又耐用。

另外，尊榮系列更標配雲端操控功能，透過專屬App，可設定智慧排程，依據溫度、定位距離自動運轉或關閉，還可依需求同時啟動多種日立空調產品。並支援Google Nest智慧音箱語音控制，配合體感舒適科技，精準控制溫度與濕度。

日立冷氣連續11年銷售第一、連續18年最高榮譽白金獎、連續31年理想品牌第一，家用空調全系列更享有業界最長15年服務零件供應，售後服務有保障。即日起至4月30日止，凡購買日立冷氣變頻式、分離式乙組或窗型冷氣乙台，就享世界名牌好禮六選一優惠，還配合政府貨物稅減免政策，最高再省2,000元。

日立變頻冷氣尊榮系列運用凍結洗淨新科技，徹底清潔冷氣機體內部油污，讓呼吸更健康。記者徐兆玄／攝影
日立變頻冷氣尊榮系列運用凍結洗淨新科技，徹底清潔冷氣機體內部油污，讓呼吸更健康。記者徐兆玄／攝影
日立清淨型除濕機一次解決除濕、清淨兩大需求；空氣清淨機UDP-K110更擁有業界首創「濾網自動清」功能。記者徐兆玄／攝影
日立清淨型除濕機一次解決除濕、清淨兩大需求；空氣清淨機UDP-K110更擁有業界首創「濾網自動清」功能。記者徐兆玄／攝影
日立變頻冷氣尊榮系列，壓縮機日本製造，更標配雲端操控功能，可透過手機、語音智慧控制。圖／日立冷氣提供
日立變頻冷氣尊榮系列，壓縮機日本製造，更標配雲端操控功能，可透過手機、語音智慧控制。圖／日立冷氣提供

省電 奈米

延伸閱讀

陸AI防疫層面廣 引個資外洩疑慮

日立冷氣凍結洗淨科技 空調潔淨新革命讓呼吸更健康

善用大數據新科技 台灣防疫表現登國際期刊

好好在家／善用清潔小家電　打造健康居家堡壘

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

NSO法國號協奏 華格納樂派饗宴

法國號演繹華格納與星戰作曲家！NSO帶來優美法國號饗宴，3/8《迴聲華格納》由指揮準·馬寇爾攜手法國號獨奏家弗拉柯維克，呈現華格納《漂泊的荷蘭人》序曲、約翰·威廉斯《法國號協奏曲》與布魯克納《第3號交響曲》。其中，威廉斯曾獲5座奧斯卡金像獎，也擔任《星際大戰》的配樂製作。

遠傳存錢計畫App「friDay 57」上線！3月底前完成指定任務送現金

為了鼓勵年輕族群存錢理財，遠傳電信與遠東商銀Bankee社群銀行、台新數位銀行Richart攜手推出全台第一個串接銀行帳...

內含米奇的魔法鑽石！K.UNO讓少女心大爆發

米奇（Mickey Mouse）是陪伴許多人長大的好朋友，不論什麼年紀的人，只要見到米奇都會童心大爆發。日本最大規模客製...

不用花大錢找人洗 日立冷氣凍結洗淨新科技一鍵清乾淨

疫情非常時期，舒服窩在家比出門更安心，維持室內空氣品質更成為不可忽視的重要課題，家戶不可少的空調除了追求省電，潔淨科技也...

Jean Paul Gaultier高級訂製服重新開張！首季邀請sacai客座 超期待

時尚頑童的Jean Paul Gaultier果然還是閒不住，今年1月18日他在2020春夏高訂秀前，突然在IG放上影片...

３種和牛料理吃到飽、打卡送干貝！王品「和牛涮」開幕

王品旗下首間吃到飽餐廳、標榜可以用親民價格無限暢享和牛的「和牛涮」鍋物餐廳，於即日起正式開幕。為慶祝開幕，即日起至3月3...

超認真試吃／J.Sheon盲測5款水餃　冠軍款「會爆汁」

防疫在家不想出門、懶得出門，方便調理的「冷凍水餃」就成為居家用餐的好選擇。「udn走跳世界」粉絲團的「超認真試吃」單元，...

牛肉、蝦球、炸雞 美食新南向飄咖哩香

近日新冠肺炎疫情延燒，許多防疫話題紛紛出籠，其中尤以多吃「咖哩」能夠增強免疫力，引起各界關注，不少餐廳也紛紛表示，最近真的多了許多揪團吃咖哩的客人。

淘寶台灣調查：44%女性曾購買情趣用品

3月8日是國際婦女節，女性網購消費普及，淘寶台灣今（4）日發布調查顯示，女性對身體的自主意識程度越高者，購買情趣商品比率...

《灌籃高手》清酒禮盒限量預購！喝出三井壽背號的秘密

講到經典日本動漫《灌籃高手》，會不會勾起你年輕時的熱血回憶呢？其中，湘北隊浪子回頭的三分神射手三井壽，那段催淚的「安西教...

把馬來貘敷上臉！提提研推聯名面膜 用惡毒語錄抗流言

很多人一周都要敷2～3次面膜，要敷面膜更要有趣味，在法國上架的台灣面膜品牌提提研，宣布與馬來貘合作推出聯名面膜，還以插畫...

熱門新聞

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。