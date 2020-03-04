不用花大錢找人洗 日立冷氣凍結洗淨新科技一鍵清乾淨

疫情非常時期，舒服窩在家比出門更安心，維持室內空氣品質更成為不可忽視的重要課題，家戶不可少的空調除了追求省電，潔淨科技也成為選購重點。日立冷氣領先業界，同步日本推出具有「凍結洗淨」科技的家用尊榮系列新機，搭配清淨型除濕機及日本原裝空氣清淨機，全面過濾PM2.5達99.9%，建構完整室內空氣淨化網，讓呼吸更健康。

光清潔冷氣濾網還不夠，眼睛看不見的冷氣機體內部也會累積大量塵污與油垢，不僅影響效能，更影響呼吸健康。日立家用變頻尊榮系列全新推出「凍結洗淨」科技，一鍵就能凍結熱交換器，使附著的灰塵、黴菌及油污浮出，並凍結在結霜層中，再透過解凍時的水流徹底洗淨，最後以送風運轉讓機體內部乾燥，避免發霉、發臭，建議兩週洗淨一次，輕鬆解決機體內部清潔問題。

除了凍結洗淨科技，日立冷氣家用空調配備今年也全面升級，四大產品系列搭載高密度奈米銀平織濾網、PM0.1濾網、奈米鈦觸媒濾網，層層淨除細懸浮微粒，強化空氣潔淨力。室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞，更大量採用日本製壓縮機，具備CSPF一級能效，省電又耐用。

另外，尊榮系列更標配雲端操控功能，透過專屬App，可設定智慧排程，依據溫度、定位距離自動運轉或關閉，還可依需求同時啟動多種日立空調產品。並支援Google Nest智慧音箱語音控制，配合體感舒適科技，精準控制溫度與濕度。