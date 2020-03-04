快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

３種和牛料理吃到飽、打卡送干貝！王品「和牛涮」開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「極上和牛套餐」可以無限享用美國極上和牛雪花、美國安格斯雪花等5款肉品，每人638元起。記者陳睿中／攝影
「極上和牛套餐」可以無限享用美國極上和牛雪花、美國安格斯雪花等5款肉品，每人638元起。記者陳睿中／攝影

王品旗下首間吃到飽餐廳、標榜可以用親民價格無限暢享和牛的「和牛涮」鍋物餐廳，於即日起正式開幕。為慶祝開幕，即日起至3月31日期間，推出打卡送2顆「北海道生食級干貝」的優惠活動。另外和牛涮更加碼推出「免費吃和牛套餐宵夜」的限定活動，但開放報名未滿3分鐘，110個名額就被搶定一空。

和牛涮日式鍋物放題是王品首間吃到飽餐廳，標榜提供70餘種食材，包括有各式火鍋漿餃、蔬菜，還有能夠自行調味的霜淇淋、甜點、飲品，並以美國極上和牛、安格斯牛等肉品擔任主角，供應有涮和牛、炙燒和牛壽司、極上和牛黑咖哩等3種吃法的和牛料理。

和牛涮的吃到飽套餐共區分為4種價位。入門的「特賞豚雞套餐」、「只要安格斯套餐」，每人各為378、468元起，可盡情享用梅花豬、雞腿肉或安格斯雪花牛等食材。可以無限品嚐和牛的「極上和牛套餐」，則有美國極上和牛雪花、美國安格斯雪花、美國安格斯霜降等5款肉品，還有一貫炙燒和牛壽司，每人638元起。至於最頂級的「頂級和牛套餐」，肉品再升級增加美國極上和牛霜降，並享炙燒和牛壽司吃到飽，每人718元起。

湯底部份，共計有干貝昆布、九州蒜味等5種基礎湯底，還有期間限定的特殊款，可讓民眾搭配選擇。自助餐檯除了鍋漿餃、蔬菜、速食麵點外，還有不分方案皆可享用的「極上和牛黑咖哩」，以和牛肉片為主角，可以讓民眾淋飯或淋麵搭配，大大增添飽足感。另外依方案供應的「炙燒和牛壽司」，也是採現點現作。老饕型民眾亦可加價點選A5鹿兒島黑毛和牛紐約客，每盤359元。

和牛涮目前已經試營運約1個多月，3月4日正式開幕。為慶祝開幕，即日起至3月31日期間，用餐並參與打卡活動，每人可獲得2顆「北海道生食級干貝」。另外3月13日半夜，也會推出免費的「和牛套餐吃到飽」以及4種小遊戲，活動自3月4日中午開放報名，僅3分鐘就被搶定一空。業者也透漏，目前和牛涮的訂位已經滿到3月底，預計未來5年會增開至10間門市。

升級頂級和牛套餐，就可享無限供應的美國極上和牛霜降。記者陳睿中／攝影
升級頂級和牛套餐，就可享無限供應的美國極上和牛霜降。記者陳睿中／攝影
王品旗下首間吃到飽「和牛涮」即日起正式開幕。記者陳睿中／攝影
王品旗下首間吃到飽「和牛涮」即日起正式開幕。記者陳睿中／攝影
自助餐檯區提供了各式火鍋漿餃、時蔬、速食麵點。記者陳睿中／攝影
自助餐檯區提供了各式火鍋漿餃、時蔬、速食麵點。記者陳睿中／攝影
和牛涮共有6種湯底可供民眾選擇。記者陳睿中／攝影
和牛涮共有6種湯底可供民眾選擇。記者陳睿中／攝影
自助餐檯的「極上和牛黑咖哩」，不分方案均可無限使用。記者陳睿中／攝影
自助餐檯的「極上和牛黑咖哩」，不分方案均可無限使用。記者陳睿中／攝影
可以挖取入鍋的鮮肉漿霜淇淋。記者陳睿中／攝影
可以挖取入鍋的鮮肉漿霜淇淋。記者陳睿中／攝影
自行配料的霜淇淋，也是試營運期間的人氣餐點。記者陳睿中／攝影
自行配料的霜淇淋，也是試營運期間的人氣餐點。記者陳睿中／攝影
點選「頂級和牛套餐」，即可無限享用現點現作的炙燒和牛壽司。記者陳睿中／攝影
點選「頂級和牛套餐」，即可無限享用現點現作的炙燒和牛壽司。記者陳睿中／攝影

吃到飽 肉品 北海道

延伸閱讀

王品危機入市 新品牌「和牛涮」開幕

危機入市！王品新品牌和牛涮開幕 首跨足吃到飽業態

日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

吃和牛免飛日本！好市多「日本A4和牛」限高雄販賣 網哭：一口要500

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

NSO法國號協奏 華格納樂派饗宴

法國號演繹華格納與星戰作曲家！NSO帶來優美法國號饗宴，3/8《迴聲華格納》由指揮準·馬寇爾攜手法國號獨奏家弗拉柯維克，呈現華格納《漂泊的荷蘭人》序曲、約翰·威廉斯《法國號協奏曲》與布魯克納《第3號交響曲》。其中，威廉斯曾獲5座奧斯卡金像獎，也擔任《星際大戰》的配樂製作。

遠傳存錢計畫App「friDay 57」上線！3月底前完成指定任務送現金

為了鼓勵年輕族群存錢理財，遠傳電信與遠東商銀Bankee社群銀行、台新數位銀行Richart攜手推出全台第一個串接銀行帳...

內含米奇的魔法鑽石！K.UNO讓少女心大爆發

米奇（Mickey Mouse）是陪伴許多人長大的好朋友，不論什麼年紀的人，只要見到米奇都會童心大爆發。日本最大規模客製...

不用花大錢找人洗 日立冷氣凍結洗淨新科技一鍵清乾淨

疫情非常時期，舒服窩在家比出門更安心，維持室內空氣品質更成為不可忽視的重要課題，家戶不可少的空調除了追求省電，潔淨科技也...

Jean Paul Gaultier高級訂製服重新開張！首季邀請sacai客座 超期待

時尚頑童的Jean Paul Gaultier果然還是閒不住，今年1月18日他在2020春夏高訂秀前，突然在IG放上影片...

３種和牛料理吃到飽、打卡送干貝！王品「和牛涮」開幕

王品旗下首間吃到飽餐廳、標榜可以用親民價格無限暢享和牛的「和牛涮」鍋物餐廳，於即日起正式開幕。為慶祝開幕，即日起至3月3...

超認真試吃／J.Sheon盲測5款水餃　冠軍款「會爆汁」

防疫在家不想出門、懶得出門，方便調理的「冷凍水餃」就成為居家用餐的好選擇。「udn走跳世界」粉絲團的「超認真試吃」單元，...

牛肉、蝦球、炸雞 美食新南向飄咖哩香

近日新冠肺炎疫情延燒，許多防疫話題紛紛出籠，其中尤以多吃「咖哩」能夠增強免疫力，引起各界關注，不少餐廳也紛紛表示，最近真的多了許多揪團吃咖哩的客人。

淘寶台灣調查：44%女性曾購買情趣用品

3月8日是國際婦女節，女性網購消費普及，淘寶台灣今（4）日發布調查顯示，女性對身體的自主意識程度越高者，購買情趣商品比率...

《灌籃高手》清酒禮盒限量預購！喝出三井壽背號的秘密

講到經典日本動漫《灌籃高手》，會不會勾起你年輕時的熱血回憶呢？其中，湘北隊浪子回頭的三分神射手三井壽，那段催淚的「安西教...

把馬來貘敷上臉！提提研推聯名面膜 用惡毒語錄抗流言

很多人一周都要敷2～3次面膜，要敷面膜更要有趣味，在法國上架的台灣面膜品牌提提研，宣布與馬來貘合作推出聯名面膜，還以插畫...

熱門新聞

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。