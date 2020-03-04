３種和牛料理吃到飽、打卡送干貝！王品「和牛涮」開幕

王品旗下首間吃到飽餐廳、標榜可以用親民價格無限暢享和牛的「和牛涮」鍋物餐廳，於即日起正式開幕。為慶祝開幕，即日起至3月31日期間，推出打卡送2顆「北海道生食級干貝」的優惠活動。另外和牛涮更加碼推出「免費吃和牛套餐宵夜」的限定活動，但開放報名未滿3分鐘，110個名額就被搶定一空。

和牛涮日式鍋物放題是王品首間吃到飽餐廳，標榜提供70餘種食材，包括有各式火鍋漿餃、蔬菜，還有能夠自行調味的霜淇淋、甜點、飲品，並以美國極上和牛、安格斯牛等肉品擔任主角，供應有涮和牛、炙燒和牛壽司、極上和牛黑咖哩等3種吃法的和牛料理。

和牛涮的吃到飽套餐共區分為4種價位。入門的「特賞豚雞套餐」、「只要安格斯套餐」，每人各為378、468元起，可盡情享用梅花豬、雞腿肉或安格斯雪花牛等食材。可以無限品嚐和牛的「極上和牛套餐」，則有美國極上和牛雪花、美國安格斯雪花、美國安格斯霜降等5款肉品，還有一貫炙燒和牛壽司，每人638元起。至於最頂級的「頂級和牛套餐」，肉品再升級增加美國極上和牛霜降，並享炙燒和牛壽司吃到飽，每人718元起。

湯底部份，共計有干貝昆布、九州蒜味等5種基礎湯底，還有期間限定的特殊款，可讓民眾搭配選擇。自助餐檯除了鍋漿餃、蔬菜、速食麵點外，還有不分方案皆可享用的「極上和牛黑咖哩」，以和牛肉片為主角，可以讓民眾淋飯或淋麵搭配，大大增添飽足感。另外依方案供應的「炙燒和牛壽司」，也是採現點現作。老饕型民眾亦可加價點選A5鹿兒島黑毛和牛紐約客，每盤359元。