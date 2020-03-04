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超認真試吃／J.Sheon盲測5款水餃　冠軍款「會爆汁」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
標太郎打拋豬手工水餃，獲得16分。記者張哲翔／攝影
標太郎打拋豬手工水餃，獲得16分。記者張哲翔／攝影

防疫在家不想出門、懶得出門，方便調理的「冷凍水餃」就成為居家用餐的好選擇。「udn走跳世界」粉絲團的「超認真試吃」單元，本次由人氣歌手J.Sheon與Morrison共同擔任試吃大師，盲測市售的5款特色冷凍水餃並給予1～10的評分。其中「雅方手工羊肉水餃」獲得兩位的一致青睞，成為最佳選擇。才子們也特別現場創作一首「羊肉水餃之歌」作為冠軍賀禮。

本次實測的5款冷凍水餃，單包定價在99～145元，入手門檻不高。其中「標太郎絲瓜豬肉手工水餃」，Morrison認為口味清清爽爽，吃完不用再刷牙，J.Sheon則認為沒有太驚豔，整體獲得15.5分。對於同品牌的「打拋豬手工水餃」，Morrison認為很像泰式餐廳的打拋豬包進水餃中，很適合喜歡泰式料理又不想出門的人，整體獲16分。至於「慶家金好食黃金餃黃金泡菜豬肉餃」，J.Sheon表示現在台灣市面有許多泡菜水餃，所以吃起來水準OK但不會特別驚豔，整體獲得12分

J.Sheon也認為，若是平常喜歡吃滷肉、肉燥的人，會喜歡「義美手工瓜仔雞肉水餃」，口味不錯但較膩，所以吃不多顆，Morrison則認為瓜仔雞的醬汁蓋過雞肉味了，共獲得13.5分。至於「雅方手工羊肉水餃」，J.Sheon認為與絲瓜口味的鹹淡度、質感相近，而喜歡羊肉的Morrison第一口咬下就感覺到肉汁爆出來、用料實在，整體給予18分，為5款之最。

為了恭賀羊肉水餃獲得盲測冠軍，Morrison即興創作「羊肉水餃之歌」，結果整首歌歌詞都在「咩咩咩」，現場慘遭J.Sheon吐槽「你的Pitch咧！你這樣我怎麼接啦！」讓試吃現場瞬間變成吐槽大會。另外J.Sheon也透露，個人最新單曲「剃刀」已經發行，而Morrison的單曲「I Still Think About It」也已經上市，都期盼粉絲們的支持。

J.Sheon與Morrison現場為羊肉水餃即興創作歌曲。記者張哲翔／攝影
J.Sheon與Morrison現場為羊肉水餃即興創作歌曲。記者張哲翔／攝影
兩人評價最高的雅方手工羊肉水餃，共獲得18分。記者張哲翔／攝影
兩人評價最高的雅方手工羊肉水餃，共獲得18分。記者張哲翔／攝影

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