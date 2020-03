超認真試吃／J.Sheon盲測5款水餃　冠軍款「會爆汁」

防疫在家不想出門、懶得出門,方便調理的「冷凍水餃」就成為居家用餐的好選擇。「udn走跳世界」粉絲團的「超認真試吃」單元,本次由人氣歌手J.Sheon與Morrison共同擔任試吃大師,盲測市售的5款特色冷凍水餃並給予1~10的評分。其中「雅方手工羊肉水餃」獲得兩位的一致青睞,成為最佳選擇。才子們也特別現場創作一首「羊肉水餃之歌」作為冠軍賀禮。

本次實測的5款冷凍水餃,單包定價在99~145元,入手門檻不高。其中「標太郎絲瓜豬肉手工水餃」,Morrison認為口味清清爽爽,吃完不用再刷牙,J.Sheon則認為沒有太驚豔,整體獲得15.5分。對於同品牌的「打拋豬手工水餃」,Morrison認為很像泰式餐廳的打拋豬包進水餃中,很適合喜歡泰式料理又不想出門的人,整體獲16分。至於「慶家金好食黃金餃黃金泡菜豬肉餃」,J.Sheon表示現在台灣市面有許多泡菜水餃,所以吃起來水準OK但不會特別驚豔,整體獲得12分

J.Sheon也認為,若是平常喜歡吃滷肉、肉燥的人,會喜歡「義美手工瓜仔雞肉水餃」,口味不錯但較膩,所以吃不多顆,Morrison則認為瓜仔雞的醬汁蓋過雞肉味了,共獲得13.5分。至於「雅方手工羊肉水餃」,J.Sheon認為與絲瓜口味的鹹淡度、質感相近,而喜歡羊肉的Morrison第一口咬下就感覺到肉汁爆出來、用料實在,整體給予18分,為5款之最。