《灌籃高手》清酒禮盒限量預購！喝出三井壽背號的秘密

講到經典日本動漫《灌籃高手》，會不會勾起你年輕時的熱血回憶呢？其中，湘北隊浪子回頭的三分神射手三井壽，那段催淚的「安西教練‧‧‧‧我還想打球」，這個「三井壽」名字的由來，其實來自一瓶清酒。今年酒廠推出全新「生酒」，《超越三井壽》＋14限定禮盒全家便利商店開放預購中。

不只台灣粉絲多，日本福岡縣的日本酒「三井の寿」這幾年也在大陸熱賣，據統計，大約4個月就能賣出上萬瓶，酒廠也趁機換上新酒標，配合灌籃高手主題，一眼就能看出是三井壽的背號「湘北隊14號」。

球衣背號「14」，代表的正是「三井壽」。據說當年作者井上雄彥到居酒屋喝過日本九州地酒「三井之壽」（みいの寿）後，深深著迷，因此創造出同名人物，三井壽的背號14，也來自這瓶清酒的酒精濃度「14%」。

去年「三井之壽」特別推出了限量的《灌籃高手》球衣風格包裝禮盒，掀起搶購旋風；今年再推第二款禮盒，除了原本的經典酒款，還多了從未上市的「大辛口．生酒」酒款，據說，連井上雄彥本人都從來沒喝過。

今年新版的《超越三井壽》限定禮盒，「主場紅」瓶身設計的是原本的經典酒款，而「客場白」則代表創新的「生酒風味＋14」。售價2,999元，即起於全家便利商店開放預購。

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