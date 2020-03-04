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掌握眼妝三技巧 克服內雙狹長亞洲女特有眼型

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
掌握三技巧，亞女狹長內雙特殊眼型也都能變大變美。圖/植村秀提供
掌握三技巧，亞女狹長內雙特殊眼型也都能變大變美。圖/植村秀提供

每年春天不只是櫻花盛開的美好季節，也是肌膚保養和彩妝換季的季節，植村秀以最能象徵日本春天的櫻花為靈感，為旗下眼妝明星商品「時尚大師9色眼影盤」推出兩款2020春夏限量新色，分別是櫻花柔粉及櫻花燦金 ，營造今年春夏最動人的櫻花戀愛眸色。

時尚大師9色眼影盤從2019秋季問世以來，每一款的配色均強調一盤多用、便於使用、玩妝毫無阻滯的植村秀自由創藝哲學；順著眼盤上呈直線、呈橫線、呈斜線排列的色調上妝，一盤即可創造至少八種當季流行人氣妝容；除了完成各種從簡約到極精緻繁複的眼影，也可用於勾勒眼線、打亮眉骨、塗刷腮紅、強化眉毛色澤，化身自己的彩妝大師，一盤搞定。

至於亞洲人的眼型要怎麼畫？植村秀表示，時尚大師9色眼影盤專為亞洲眼型設計，掌握三技巧，讓亞洲女性也可以擁有深邃迷濛大眼。

一.內雙單眼皮，強調下眼影就可一秒變有神；亞洲常見的內雙與單眼皮，容易讓眼妝畫再多，張開眼都看不見 ，想要畫出大眼有神眼妝，只要加強下眼影，以一至兩色的簡單配色加強，深色靠近下眼瞼以下眼線畫法，就可以讓眼睛立即有自然放大的效果

二.眼形較狹長，珠光放中間深邃超立體；亞洲人眼皮幅度較平面，容易在打造立體感時，過度使用深色眼影以致整個眼妝太濃卻不立體，顯得突兀。櫻花眼影盤首重配色與質地豐富度，在正確的位置加上細緻珠光質地就可以打造3D立體的眼型，不須過度疊擦就可以畫出深邃的櫻花系眼妝。

三.眼周易暗沉，淺色先打底粉系不怕髒；想要畫出粉色系眼妝，但擔心眼周的暗沉讓粉色不顯色變濁或化成泡泡眼，只要先以相近色系的較淺色眼影先在眼周打底，就可以達到勻色效果。不只能讓眼皮這片畫布更均勻，讓粉色系更顯色，漸層與暈染更美更柔和。

時尚大師9色眼影盤櫻花限定版。圖/植村秀提供
時尚大師9色眼影盤櫻花限定版。圖/植村秀提供

眼影 櫻花

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