把馬來貘敷上臉！提提研推聯名面膜 用惡毒語錄抗流言
很多人一周都要敷2～3次面膜，要敷面膜更要有趣味，在法國上架的台灣面膜品牌提提研，宣布與馬來貘合作推出聯名面膜，還以插畫家Cherng筆下6位有趣的女性角色，創造出女貘頭的KUSO插畫，讓女人一看就「心有戚戚焉」。
提提研邀來Cherng合作，以六大經典惡名昭彰女性人物，包括三姑六婆、孟婆、女鬼花子、姥姥、WHY皇后與白素貞，創造出有趣插畫，邀請所有女人挑選適合自己的面膜，用亮眼的肌膚，逼退可怕的閒言閒語。
Cherng的筆下，完美詮釋的六大經典人物的語錄，譬如面對三姑六婆狂問何時結婚？只想默默回「什麼面膜都好，讓她們安靜15分鐘就好」，面對孟婆的湯，則是說「為了試湯的味道，老是忘記自己幾歲」。相關語錄搭配提提研旗下包括實驗室、珍稀原萃、肌能進化、新極輕絲、黑面膜五大系列商品。
提提研還與馬來貘推出聯名款的「圓潤來貘保濕面膜」，加入玻尿酸及黑珍珠、珍珠、蠟菊萃取物等，敷臉也要敷出好氣色。
從3月5日至13日，可至提提研官網三八指定專區（ https://bit.ly/3bRZX3k ）選購，8大組合從800～2,000元不等，消費滿1,500元送貘幻舞台萬花筒精華液套組。
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