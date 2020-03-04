把馬來貘敷上臉！提提研推聯名面膜 用惡毒語錄抗流言

很多人一周都要敷2～3次面膜，要敷面膜更要有趣味，在法國上架的台灣面膜品牌提提研，宣布與馬來貘合作推出聯名面膜，還以插畫家Cherng筆下6位有趣的女性角色，創造出女貘頭的KUSO插畫，讓女人一看就「心有戚戚焉」。

提提研邀來Cherng合作，以六大經典惡名昭彰女性人物，包括三姑六婆、孟婆、女鬼花子、姥姥、WHY皇后與白素貞，創造出有趣插畫，邀請所有女人挑選適合自己的面膜，用亮眼的肌膚，逼退可怕的閒言閒語。

Cherng的筆下，完美詮釋的六大經典人物的語錄，譬如面對三姑六婆狂問何時結婚？只想默默回「什麼面膜都好，讓她們安靜15分鐘就好」，面對孟婆的湯，則是說「為了試湯的味道，老是忘記自己幾歲」。相關語錄搭配提提研旗下包括實驗室、珍稀原萃、肌能進化、新極輕絲、黑面膜五大系列商品。

提提研還與馬來貘推出聯名款的「圓潤來貘保濕面膜」，加入玻尿酸及黑珍珠、珍珠、蠟菊萃取物等，敷臉也要敷出好氣色。