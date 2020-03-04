小橘盒+限量漸層色紙袋 愛馬仕唇膏終於上市啦！

眾所期盼的愛馬仕唇膏終於在今日（3月4日）全球正式同步上市，台灣首波只在SOGO忠孝復興店愛馬仕專櫃販售，今日11點百貨營業前就已經有約莫二十多名消費者排隊，足見其魅力與高度話題性。

唇膏系列是愛馬仕成立美妝部門以來的首發產品，分為啞光與緞光兩種質地，單支售價2,250元，各有10色與14色長賣色調，以白、黑、金三色組成的管身包裝，並在細節處用霧面與漆皮亮片區分啞光與緞光款。另外，更於每年兩季各推出3色的限量色號，首波色號為甜美的啞光#27 ROSE Inouï神奇粉色（啞光）、緞光#51 Corail Fou 瘋狂珊瑚紅及#94 Violet Intensé奇艷紫，管身配色也更為繽紛，像是可愛的積木，單支售價 2,450元。其他還推出潤唇膏、POPPY唇蜜（或稱星光唇膏），以及唇刷、透明唇線筆。

面對現今各大時尚品牌輪番推出彩妝系列，作為精品龍頭代表，愛馬仕也特別以「可替換的唇膏蕊心」設計來做出區隔，響應環保趨勢。唇膏香調方面則由香水創作總監暨專屬調香師ChristineNagel選用山金車、檀香木及當歸花蜜餞調配而成，展現柔和、自然的女性魅力。