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露天拍賣推「宅在家消費」作戰手冊！免運專區36折起
受新冠肺炎疫情影響，許多人盡量減少出門採購，露天拍賣即日起推出「宅在家消費」優惠活動，主打免運專區及主題折扣日，免運專區每周換新品，最低下殺36折起；每周二、周四、周五不定時開搶限量折扣碼，最高可現折3,000元，會員可同時享有免運及折扣優惠的雙重好康；活動期間內於露天拍賣不限金額消費達3次即可抽Dyson空氣清淨機。此外，3月22日前結帳使用全家、OK、萊爾富取貨付款可抽超值美味早餐。
露天拍賣本次推出的免運專區每周換新品，包括3C科技、交通家電、生活居家、玩具公仔、運動健身、名產食品等，在特定賣場皆享有免運優惠。推薦智能磁吸遙控燈3月30日下殺36折，具備3種色溫調節及定時功能，贈附遙控器；3月8日前蘭都噴霧乾洗手250ml特價429元，有清新的葡萄柚香味，近期超夯的口罩收納套兩入優惠價99元，有大人、小孩款及眾多花色。
「主題折扣日」周二強推海外商品，3月10日上午11點Nintendo任天堂Switch Lite寶可夢限定機特價4,644元，Philips飛利浦乾濕兩用電動刮鬍刀下殺5折；TaoTronics真無線耳機即日起至3月8日下殺69折特價1,799元；3月14日小米隨手吸塵器7折特價899元。另外還有DW經典手表即日起至3月8日下殺45折特價2,043元。
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