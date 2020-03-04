CHAUMET總店重新開幕跑趴 兩大名模較勁

法國皇家御用珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET）歡慶品牌成立240週年，位在巴黎芳登廣場（Place Vendom）12號的總店特地於去年開始整修，如今以嶄新風貌重新開幕。在巴黎時裝周期間舉辦開幕酒會，由兩大超模可可羅恰（Coco Rocha）和Cindy Bruna分別演繹幻化現代藝術之美的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶，以及洋溢皇家珠寶風範的Joséphine Aigrette Impériale頂級珠寶作品，同時呈現品牌根植傳統又融入當代美學的設計風格。

可可羅恰配戴的Les Ciels de Chaumet系列Nuages d'Or項鍊，法文意為金色雲朵，以Chaumet著名的傳統金工技藝打造具有份量卻又輕盈無比的雲朵，結合銳利的太陽射線，中央環繞一顆來自錫蘭12.88克拉枕形切割金黃色剛玉主石，整體設計融合印象畫派藝術手法和CHAUMET骨董冠冕線條。