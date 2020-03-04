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CHAUMET總店重新開幕跑趴 兩大名模較勁

聯合報 / 記者孫曼／台北即時報導
CHAUMET歡慶芳登廣場總店重新開幕在時裝周期間舉辦酒會。圖／CHAUMET提供
CHAUMET歡慶芳登廣場總店重新開幕在時裝周期間舉辦酒會。圖／CHAUMET提供

法國皇家御用珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET）歡慶品牌成立240週年，位在巴黎芳登廣場（Place Vendom）12號的總店特地於去年開始整修，如今以嶄新風貌重新開幕。在巴黎時裝周期間舉辦開幕酒會，由兩大超模可可羅恰（Coco Rocha）和Cindy Bruna分別演繹幻化現代藝術之美的Les Ciels de Chaumet頂級珠寶，以及洋溢皇家珠寶風範的Joséphine Aigrette Impériale頂級珠寶作品，同時呈現品牌根植傳統又融入當代美學的設計風格。

可可羅恰配戴的Les Ciels de Chaumet系列Nuages d'Or項鍊，法文意為金色雲朵，以Chaumet著名的傳統金工技藝打造具有份量卻又輕盈無比的雲朵，結合銳利的太陽射線，中央環繞一顆來自錫蘭12.88克拉枕形切割金黃色剛玉主石，整體設計融合印象畫派藝術手法和CHAUMET骨董冠冕線條。

法國新生代超模Cindy Bruna配戴的Joséphine Aigrette Impériale的設計則以拿破崙愛妻約瑟芬皇后的冠冕為靈感，設計環繞冠冕造型的水滴形狀元素，例如幾乎看不見金屬的項鍊就綴滿水滴狀的梨形切割鑽石，彷彿直接鑲嵌在身上。她並選擇了綴著Akoya珍珠的耳環做為搭配，相呼應之餘也不過分搶戲。

可可羅恰配戴的NUAGES D'OR 18K白金和18K黃金項鍊，鑲嵌12.88克拉枕形切割錫蘭金黃色剛玉與鑽石。圖／CHAUMET提供
可可羅恰配戴的NUAGES D'OR 18K白金和18K黃金項鍊，鑲嵌12.88克拉枕形切割錫蘭金黃色剛玉與鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET歡慶芳登廣場總店重新開幕在時裝周期間舉辦酒會。圖／CHAUMET提供
CHAUMET歡慶芳登廣場總店重新開幕在時裝周期間舉辦酒會。圖／CHAUMET提供
法國新生代超模Cindy Bruna與可可羅恰出席CHAUMET芳登廣場開幕酒會。圖／CHAUMET提供
法國新生代超模Cindy Bruna與可可羅恰出席CHAUMET芳登廣場開幕酒會。圖／CHAUMET提供
韓裔時尚網紅Chriselle Lim出席CHAUMET芳登廣場總店開幕酒會。圖／CHAUMET提供
韓裔時尚網紅Chriselle Lim出席CHAUMET芳登廣場總店開幕酒會。圖／CHAUMET提供
法國新生代超模Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale項鍊與耳環出席CHAUMET芳登廣場開幕酒會。圖／CHAUMET提供
法國新生代超模Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale項鍊與耳環出席CHAUMET芳登廣場開幕酒會。圖／CHAUMET提供
可可羅恰可可羅恰配戴的NUAGES D'OR 18K白金和18K黃金項鍊，鑲嵌12.88克拉枕形切割錫蘭金黃色剛玉與鑽石。圖／CHAUMET提供
可可羅恰可可羅恰配戴的NUAGES D'OR 18K白金和18K黃金項鍊，鑲嵌12.88克拉枕形切割錫蘭金黃色剛玉與鑽石。圖／CHAUMET提供
法國新生代超模Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale項鍊與耳環出席CHAUMET芳登廣場開幕酒會。圖／CHAUMET提供
法國新生代超模Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale項鍊與耳環出席CHAUMET芳登廣場開幕酒會。圖／CHAUMET提供
Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale鑽石珍珠耳墜，95萬1000元。圖／CHAUMET提供
Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale鑽石珍珠耳墜，95萬1000元。圖／CHAUMET提供
Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊，18K白金鑲鋪532顆明亮式切割鑽石共25.65克拉。圖／CHAUMET提供
Cindy Bruna配戴Joséphine Aigrette Impériale鑽石項鍊，18K白金鑲鋪532顆明亮式切割鑽石共25.65克拉。圖／CHAUMET提供

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