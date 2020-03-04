大俠牛堡「起司流成河」 網友的「神級漢堡」開賣啦

全球響應健康風潮，也帶動「快速慢食」(Fast Casual)的生活方式，強調高品質食材和自在生活體驗，同時也開啟速食業的另一個新興市場。成立12年多的台灣本土品牌「樂檸漢堡」，首推被網友稱作「神級漢堡」的起司流成河大俠牛堡，預計將帶動3成以上的營收成長。

「樂檸漢堡」堅持新鮮食材和現點現做，也邀請消費者一同實踐「短褲精神」，享受生活中放鬆自在的氛圍。樂檸品牌興起於台灣中南部，旗下的美式餐廳「樂檸文雅」在網路頗具知名，品牌即起將樂檸文雅的明星商品置入樂檸漢堡各門市。

今年第一個置入樂檸文雅的明星商品，是春季限定口味起司流成河大俠牛堡，預計將會帶動3成以上的營收成長。「大俠牛堡」擁有不少樂檸鐵粉，香濃滑順的起司如瀑布流洩而下，搭配增量1.5倍的厚實牛肉，創造出驚豔的視覺感受，壓扁後享用更是衝擊味覺的完美表現。

大俠牛堡即日起於全台樂檸漢堡門市（台北車站誠品門市除外）限時上市，售價179元，選購該商品加任一套餐，飲品即享免費升級，穿短褲再加碼薯條雙重升級。

樂檸漢堡跳脫國際速食品牌競爭，堅持選用自家烘焙台麥麵包、厚實天然的無雜牛肉、在地責任的農產，搭配家傳製作的經典醬料、真實自然的現製蔬果微泡汽水、佐搭漢堡的特選葡萄酒或生啤，並以短褲精神做為鮮明的品牌特色。去年起積極拓點與轉型。此外，近期因疫情帶動外送宅商機，樂檸漢堡也將陸續與知名外送平台合作，讓消費者在家就能大口吃漢堡。