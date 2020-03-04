無懼疫情參展Geneva Day 獨立製表品牌小解密

昨日宣布將於四月底發起的Geneva Day小型表展，除包含百年靈（Breitling）與開雲集團的芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse Nardi，更有三個產量稀少的獨立製表品牌：MB&F、Urwerk與De Bethune共同參與。這些品牌雖不在大眾前具高知名度，但在視覺與機芯設計上，卻都各有創意花火，屢屢讓人大開眼界。

所謂的「獨立製表」並非單純指非集團的獨立經營品牌，更有其明確定義。他們多數加入了1985年成立的A.H.C.I獨立製表人協會，全稱為Academie Horlogere des Createurs，意指：獨立並具創造力的製表師協會。其概念為熟稔機械理論、具獨立設計與製造能力的品牌，並多依循傳統製造工序、產量也較稀少，年產量在數千只以內，並企圖在材料、時間顯示、機械結構上完成實驗性的創舉。

成立於2005年的MB&F，品牌名稱源自創辦人Maximilian Busser的名字縮寫，而F則是指朋友（friends）之意，創辦人把工程師、藝術家、設計師都當成了自己朋友，甚至將為參與的工作人員拍攝肖像、集結成海報視覺，充滿暖暖人情味。但MB&F的設計卻又非常科技而前衛，像是造型線條宛如太空梭的HM 9，造型便結合了1970年代的太空元素與汽車顯示儀表板，垂直顯示的機芯更包含「行星差動齒輪（planetary differential）」結構，有工藝收藏樂趣、也富酷炫造型，一兼二顧。

由雙人設計師共同創立的Urwerk，則以「衛星小時轉頭」為特色，顛覆傳統以指針指示時間的方式，除了曾為名人小勞勃道尼所配戴，其Atomic Mechanical Control腕表更曾在拍賣會寫下290萬美元的驚人紀錄；De Bethune則是另一具備機芯95%高自製率、但小批量生產的獨立品牌，具避震效果的三重降落傘系統是其機芯特色，同時品牌更擅以美艷的藍鋼或藍色鈦金屬，在表面具現宇宙蒼穹的壯闊之美。