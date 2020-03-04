2020 TEFAF歐洲藝博會如期登場 梵克雅寶獻古今傑作

今年邁入第33屆的TEFAF荷蘭馬斯垂克歐洲藝術博覽會（TEFAF Maastricht），將如期於3月7日至15日於馬斯垂克舉辦，並於展前2日率先開放VIP貴賓鑑賞。雖然新冠疫情在歐洲開始發酵，截至目前為止在285個參展單位中僅3家退出這個歐洲年度最盛大的頂級藝術博物展，展覽範疇橫跨當代藝術、頂級珠寶、20世紀傢俱等。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年以一系列精選骨董及當代創作第7度參展。

展出的Heritage系列主要來自品牌於1920至1990年代間具有工藝或美學代表性的作品。來自1920年代中葉的蝴蝶結胸針造型採用「Cocarde」蝴蝶結款式，洋溢裝飾藝術時代風格，而以金屬及寶石呈現布料垂墜效果的工藝，也展現梵克雅寶在當時就爐火純青的金屬工藝。另一條鑲嵌方形切割三顆哥倫比亞濃郁祖母綠的鉑金手鐲，以整排緞帶形狀的鑽石凸顯祖母綠的深邃，則是典型1950年代的特色之作。而1964年的印度風金色晚宴包，以祖母綠和蛋面切割紅寶石組成彷彿紗麗圖案的抽象裝飾，則反映了當時品牌家族傳人與印度的深厚關係及當時對異國風情的趨之若鶩。