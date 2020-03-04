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2020 TEFAF歐洲藝博會如期登場 梵克雅寶獻古今傑作

聯合報 / 記者孫曼／台北即時報導
梵克雅寶參與2020 TEFAF荷蘭馬斯垂克歐洲藝術博覽會。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶參與2020 TEFAF荷蘭馬斯垂克歐洲藝術博覽會。圖／梵克雅寶提供

今年邁入第33屆的TEFAF荷蘭馬斯垂克歐洲藝術博覽會（TEFAF Maastricht），將如期於3月7日至15日於馬斯垂克舉辦，並於展前2日率先開放VIP貴賓鑑賞。雖然新冠疫情在歐洲開始發酵，截至目前為止在285個參展單位中僅3家退出這個歐洲年度最盛大的頂級藝術博物展，展覽範疇橫跨當代藝術、頂級珠寶、20世紀傢俱等。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年以一系列精選骨董及當代創作第7度參展。

展出的Heritage系列主要來自品牌於1920至1990年代間具有工藝或美學代表性的作品。來自1920年代中葉的蝴蝶結胸針造型採用「Cocarde」蝴蝶結款式，洋溢裝飾藝術時代風格，而以金屬及寶石呈現布料垂墜效果的工藝，也展現梵克雅寶在當時就爐火純青的金屬工藝。另一條鑲嵌方形切割三顆哥倫比亞濃郁祖母綠的鉑金手鐲，以整排緞帶形狀的鑽石凸顯祖母綠的深邃，則是典型1950年代的特色之作。而1964年的印度風金色晚宴包，以祖母綠和蛋面切割紅寶石組成彷彿紗麗圖案的抽象裝飾，則反映了當時品牌家族傳人與印度的深厚關係及當時對異國風情的趨之若鶩。

另一方面，同場展出的全新當代作品則與既往骨董可對照出珠寶史發展的趣味。自1940年代問世的經典芭蕾舞伶胸針，新作Pink finch穿著粉紅剛玉鑲嵌而成的寬闊裙襬，頭飾上的梨形寶石與捧在舞者的掌心上的梨形寶石相映成不對稱的視覺平衡。而1950年代的代表作Zip項鍊，拉開可當作項鍊、合上則變成手鍊，新作Antique Orient鑲嵌雙色珊瑚和圓鑽，流蘇並綴上白色珍珠，充滿典雅的東方情調。

梵克雅寶當代高級珠寶作品Zip Antique Orient項鍊，玫瑰金鑲嵌珊瑚、白色養殖珍珠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Zip Antique Orient項鍊，玫瑰金鑲嵌珊瑚、白色養殖珍珠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列手鐲，1956年，鉑金與白K金鑲嵌3顆共重13.20克拉的方形切割祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列手鐲，1956年，鉑金與白K金鑲嵌3顆共重13.20克拉的方形切割祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列戒指，1968年，黃K金鑲嵌37.68克拉的枕形切割黃色剛玉。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列戒指，1968年，黃K金鑲嵌37.68克拉的枕形切割黃色剛玉。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列晚宴包，1964年，黃K金與鉑金鑲嵌祖母綠與紅寶石、包內鏡子。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列晚宴包，1964年，黃K金與鉑金鑲嵌祖母綠與紅寶石、包內鏡子。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Damita手鐲，白K金鑲嵌祖母綠及鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Damita手鐲，白K金鑲嵌祖母綠及鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Zip Antique Orient項鍊可轉換成手鍊配戴。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Zip Antique Orient項鍊可轉換成手鍊配戴。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列印度風格晚宴包繪圖，約1965年。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列印度風格晚宴包繪圖，約1965年。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列Ludo手鐲，1944年，黃K金鑲嵌紅寶石及鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列Ludo手鐲，1944年，黃K金鑲嵌紅寶石及鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Mélissa蝴蝶胸針，白K金鑲嵌藍寶石、祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Mélissa蝴蝶胸針，白K金鑲嵌藍寶石、祖母綠、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列蝴蝶結胸針，約1925年，鉑金與白K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列蝴蝶結胸針，約1925年，鉑金與白K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Eugénia芭蕾舞伶胸針，白K金與黃K金鑲嵌黃色剛玉與鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Eugénia芭蕾舞伶胸針，白K金與黃K金鑲嵌黃色剛玉與鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列手鐲，1928年，鉑金鑲嵌祖母綠與鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列手鐲，1928年，鉑金鑲嵌祖母綠與鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列座鐘，1929年，黃K金鑲嵌綠松石、粉紅石英、青金石及黑色琺瑯。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Heritage系列座鐘，1929年，黃K金鑲嵌綠松石、粉紅石英、青金石及黑色琺瑯。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Pink finch芭蕾舞伶胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶當代高級珠寶作品Pink finch芭蕾舞伶胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉與鑽石。圖／梵克雅寶提供

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