名模富永愛、Coco Rocha撞包DELVAUX 春夏手拿包好看

比利時皮件品牌DELVAUX在2020春夏系列向街頭文化靠攏，以刺繡、塗鴉藝術、都會感、線條作為四大設計元素，青檸綠、珊瑚紅、迷霧粉紫和光亮白，是當季重點色彩，在皮革部分則是以Joy Lether的光澤感，作為嶄新的塗層設計，Tempête鍊帶肩背手拿包，則是雅致時髦的新款。

超模Coco Rocha著用Tempête象牙白中型包款。圖／DELVAUX提供

Cool Box推出了So Cool包袋，是相對輕薄俐落的托特包，Cool Box系列的出發點以休閒旅遊為設計，因此容量大、輪廓簡約、皮質相對柔軟輕盈為一大特色，So Cool在背帶上保留Cool Box的標誌性D形金屬釦設計，雙邊側袋設計相當實用，帥氣中性的包身也是DELVAUX少見的取向。Cool Box的螢光黃、黑色印花刺繡款式，則是將街頭文化融入品牌的優雅之中。