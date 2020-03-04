聽新聞
test
0:00 / 0:00
名模富永愛、Coco Rocha撞包DELVAUX 春夏手拿包好看
比利時皮件品牌DELVAUX在2020春夏系列向街頭文化靠攏，以刺繡、塗鴉藝術、都會感、線條作為四大設計元素，青檸綠、珊瑚紅、迷霧粉紫和光亮白，是當季重點色彩，在皮革部分則是以Joy Lether的光澤感，作為嶄新的塗層設計，Tempête鍊帶肩背手拿包，則是雅致時髦的新款。
Cool Box推出了So Cool包袋，是相對輕薄俐落的托特包，Cool Box系列的出發點以休閒旅遊為設計，因此容量大、輪廓簡約、皮質相對柔軟輕盈為一大特色，So Cool在背帶上保留Cool Box的標誌性D形金屬釦設計，雙邊側袋設計相當實用，帥氣中性的包身也是DELVAUX少見的取向。Cool Box的螢光黃、黑色印花刺繡款式，則是將街頭文化融入品牌的優雅之中。
1967年問世的Tempête系列，是DELVAUX工坊的經典款之一，結合帆船運動的吊索作為細節，是匠心獨具的設計，獨特的金屬釦則提高辨識度，演出日劇「Grand Maison東京」的名模富永愛（Ai Tominaga），在巴黎時裝周期間詮釋了象牙白中型包款，與超模Coco Rocha撞包也搭出不同風格。在2020春夏，DELVAUX將1967年的原始包款重新演繹，推出兩款新造型與尺寸，分別是Tempête PM經典型以及Tempête Pochette鍊帶手拿包，其中的手拿包款可透過鍊帶的調節，變換長、短背帶以及斜垮背帶等多種造型，卸下鍊帶後則是優雅的手拿包，袋身輕盈，袋內設計置物隔層，隔層的前側還有鏡子袋以及卡匣插袋，做工精緻且典雅，極富質感、兼具實用性，是2020春夏亮眼的新品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言