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名模富永愛、Coco Rocha撞包DELVAUX 春夏手拿包好看

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
日本超模富永愛著用Tempête象牙白中型包款。圖／DELVAUX提供
日本超模富永愛著用Tempête象牙白中型包款。圖／DELVAUX提供

比利時皮件品牌DELVAUX在2020春夏系列向街頭文化靠攏，以刺繡、塗鴉藝術、都會感、線條作為四大設計元素，青檸綠、珊瑚紅、迷霧粉紫和光亮白，是當季重點色彩，在皮革部分則是以Joy Lether的光澤感，作為嶄新的塗層設計，Tempête鍊帶肩背手拿包，則是雅致時髦的新款。

超模Coco Rocha著用Tempête象牙白中型包款。圖／DELVAUX提供
超模Coco Rocha著用Tempête象牙白中型包款。圖／DELVAUX提供

Cool Box推出了So Cool包袋，是相對輕薄俐落的托特包，Cool Box系列的出發點以休閒旅遊為設計，因此容量大、輪廓簡約、皮質相對柔軟輕盈為一大特色，So Cool在背帶上保留Cool Box的標誌性D形金屬釦設計，雙邊側袋設計相當實用，帥氣中性的包身也是DELVAUX少見的取向。Cool Box的螢光黃、黑色印花刺繡款式，則是將街頭文化融入品牌的優雅之中。

1967年問世的Tempête系列，是DELVAUX工坊的經典款之一，結合帆船運動的吊索作為細節，是匠心獨具的設計，獨特的金屬釦則提高辨識度，演出日劇「Grand Maison東京」的名模富永愛（Ai Tominaga），在巴黎時裝周期間詮釋了象牙白中型包款，與超模Coco Rocha撞包也搭出不同風格。在2020春夏，DELVAUX將1967年的原始包款重新演繹，推出兩款新造型與尺寸，分別是Tempête PM經典型以及Tempête Pochette鍊帶手拿包，其中的手拿包款可透過鍊帶的調節，變換長、短背帶以及斜垮背帶等多種造型，卸下鍊帶後則是優雅的手拿包，袋身輕盈，袋內設計置物隔層，隔層的前側還有鏡子袋以及卡匣插袋，做工精緻且典雅，極富質感、兼具實用性，是2020春夏亮眼的新品。

Tempête小型鍊帶牛皮肩背手拿包，售價79,900元。圖／DELVAUX提供
Tempête小型鍊帶牛皮肩背手拿包，售價79,900元。圖／DELVAUX提供
Brillant曼菲斯條紋牛皮小型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
Brillant曼菲斯條紋牛皮小型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
2020春夏新款以塗鴉、都會、線條、刺繡等四個元素為主，圖為Brillant系列City Chic包款。圖／DELVAUX提供
2020春夏新款以塗鴉、都會、線條、刺繡等四個元素為主，圖為Brillant系列City Chic包款。圖／DELVAUX提供
Pin編織條紋滾邊迷你水桶包，售價63,100元。圖／DELVAUX提供
Pin編織條紋滾邊迷你水桶包，售價63,100元。圖／DELVAUX提供
Brillant珊瑚紅、夕陽紅、朱紅三色漸層牛皮小型肩背手提包，售價16萬3,900元。圖／DELVAUX提供
Brillant珊瑚紅、夕陽紅、朱紅三色漸層牛皮小型肩背手提包，售價16萬3,900元。圖／DELVAUX提供
Tempête迷霧粉紫牛皮經典型肩背手提包，售價15萬5,600元。圖／DELVAUX提供
Tempête迷霧粉紫牛皮經典型肩背手提包，售價15萬5,600元。圖／DELVAUX提供
Cool Box光亮白印花刺繡牛皮小型肩背手提包，售價10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
Cool Box光亮白印花刺繡牛皮小型肩背手提包，售價10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
Tempête光亮白滾邊牛皮經典型肩揹手提包，售價15萬5,600元。圖／DELVAUX提供
Tempête光亮白滾邊牛皮經典型肩揹手提包，售價15萬5,600元。圖／DELVAUX提供

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