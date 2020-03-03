雙C圖案絲襪、荷葉邊領片 香奈兒秋冬令人怦然心動！

在巴黎時裝周進入尾聲的階段，香奈兒在巴黎大皇宮發表2020/21秋冬高級時裝系列，這次藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）讓等高線地圖立體化，將10層等高小丘蜿蜒流動的白色地層邊界鑲上黑色線條，階梯鋪滿霧面處理鏡片，打造出前衛摩登的時尚場景。

如果說2020春夏的香奈兒是穿著斜紋軟呢連身短褲在巴黎的屋頂上跳躍的俏皮率性女孩，那麼2020秋冬的香奈兒就是俐落帥氣走在巴黎大街上的女人代表，她的衣櫃裡充滿了騎士服，對七里格靴（seven-league boots）有著偏執狂熱，並恰到好處的混搭經典的珍珠、雙C Logo元素，一派輕鬆地展現自信自在的瀟灑姿態。

「這是非常簡潔、非常純粹的片刻。不須華麗繁複也能堆積出一場浪漫主義，拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感。」維吉妮維婭表示。的確，從場景到設計都呼應著這樣的概念，整個系列從色彩到剪裁、造型搭配等都非常簡單一致，幾乎可以說是香奈兒近期色彩強度最低的一次。

經典的黑白、灰色，加上極少量的淺綠、珊瑚橘、酒紅，成就了這次帶有濃厚90年代氛圍的配色組合。挽手並肩出場的模特兒是彼此最好的夥伴也是陪襯，她們穿上概念改良自緊身馬褲的側邊開衩寬褲，用皮夾克、多口袋翻領大衣、蕾絲刺繡外套等混搭出各種帥氣樣貌，呈現出宛如法國導演夏布洛（Claude Chabrol）的電影《女鹿》(Les Biches)裡的兼具剛烈與嫵媚氣質的女性形象。清一色的棕黑撞色七里格靴造型，則是向逝世剛滿一周年多的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致敬。