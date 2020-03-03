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日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
金澤まいもん壽司是日本人氣迴轉壽司品牌。圖／摘自金沢まいもん寿司粉專
金澤まいもん壽司是日本人氣迴轉壽司品牌。圖／摘自金沢まいもん寿司粉專

日本迴轉壽司控又有可期待的新品牌將來到台灣了，日本迴轉壽司近年陸續登台展店，繼藏壽司、壽司郎、合點壽司後，本店位於日本金澤的「金澤まいもん壽司」（金沢まいもん寿司）即將首度來台展店，台灣首店將位於台北忠孝復興商圈，據了解，位置就是取代SOGO忠孝館合約到期的卡布里喬莎。

日本迴轉壽司界有「東札幌、西金澤」這句話，石川縣也是日本迴轉壽司密集度最高的縣，而在石川縣的主要城市金澤，自然更是迴轉壽司超級激戰區，從中可知道這家來自金澤的迴轉壽司「金澤まいもん壽司」自是相當有話題，也是金澤當地人氣迴轉壽司名店。

金澤まいもん壽司已正式在台徵才，徵才訊息上說明台灣首店將於今年5月開幕。金澤まいもん壽司在日本共有18家店鋪，在日本主打每日從金澤能登地區及北陸日本海、東京豐洲市場採購的漁獲新鮮直送。因為可吃得到能登當地、北陸地區才能吃到的獨特食材，在金澤當地，是深受當地人與喜愛的排隊人氣店，更是觀光客朝聖名店之一。

曾去吃過的台灣網友也分享，金澤まいもん壽司真的蠻厲害，平價又好吃，使用非常多日本海捕獲的魚，價格也很親切，午間套餐10貫加一碗湯只要1,500日圓（約新台幣422元）。

雖台灣徵才訊息上寫著台灣首店於今年5月開幕，但台、日目前正面臨新冠肺炎疫情，相關人員往來訓練是一大問題，是否如期開幕，目前仍是一大問號。

金澤まいもん壽司本店。圖／摘自金沢まいもん寿司粉專
金澤まいもん壽司本店。圖／摘自金沢まいもん寿司粉專
金澤まいもん壽司是日本人氣迴轉壽司品牌。圖／摘自金沢まいもん寿司IG
金澤まいもん壽司是日本人氣迴轉壽司品牌。圖／摘自金沢まいもん寿司IG
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金澤まいもん壽司在當地主打食材每日從能登地區及北陸日本海新鮮直送。圖／摘自金沢まいもん寿司粉專
金澤まいもん壽司在當地主打食材每日從能登地區及北陸日本海新鮮直送。圖／摘自金沢まいもん寿司粉專

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