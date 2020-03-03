日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

日本迴轉壽司控又有可期待的新品牌將來到台灣了，日本迴轉壽司近年陸續登台展店，繼藏壽司、壽司郎、合點壽司後，本店位於日本金澤的「金澤まいもん壽司」（金沢まいもん寿司）即將首度來台展店，台灣首店將位於台北忠孝復興商圈，據了解，位置就是取代SOGO忠孝館合約到期的卡布里喬莎。

日本迴轉壽司界有「東札幌、西金澤」這句話，石川縣也是日本迴轉壽司密集度最高的縣，而在石川縣的主要城市金澤，自然更是迴轉壽司超級激戰區，從中可知道這家來自金澤的迴轉壽司「金澤まいもん壽司」自是相當有話題，也是金澤當地人氣迴轉壽司名店。

金澤まいもん壽司已正式在台徵才，徵才訊息上說明台灣首店將於今年5月開幕。金澤まいもん壽司在日本共有18家店鋪，在日本主打每日從金澤能登地區及北陸日本海、東京豐洲市場採購的漁獲新鮮直送。因為可吃得到能登當地、北陸地區才能吃到的獨特食材，在金澤當地，是深受當地人與喜愛的排隊人氣店，更是觀光客朝聖名店之一。

曾去吃過的台灣網友也分享，金澤まいもん壽司真的蠻厲害，平價又好吃，使用非常多日本海捕獲的魚，價格也很親切，午間套餐10貫加一碗湯只要1,500日圓（約新台幣422元）。