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粉紅奶油色漸層 ETUDE HOUSE「微熱櫻花」限定系列開搶

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
ETUDE HOUSE推出「微熱櫻花」限定彩妝。圖／ETUDE HOUSE提供
ETUDE HOUSE推出「微熱櫻花」限定彩妝。圖／ETUDE HOUSE提供

粉色包裝向來能擄獲許多女性消費者的心，如果再搭配上粉嫩氣息的彩妝，更是讓人難以抗拒。ETUDE HOUSE自2018年推出的超人氣櫻花系列今年以「微熱櫻花」為題，打造全新限定商品，在一貫粉色包裝基調中融合漸層元素，優雅柔和的新形象勢必又要掀起另一波搶購潮！

今年的「微熱櫻花」系列品項包括眼彩盤、腮紅、唇膏、睫毛膏等，超受歡迎的「烤奶茶色」也是本次彩妝新品的主要選色。眼彩盤兼具珠光、亮粉、霧面多種質地，其中的#2奶油櫻花塔眼彩盤和#3櫻花釀酒眼彩盤內更以全新軟綿觸感的果凍質感粉末，增加粉質的延展性以及服貼度。年度暢銷的玩美色計唇膏則是網羅亮澤、絲絨兩種質地，五款顏色中包含兩款櫻花新色，其他像是櫻花花瓣造型的寶貝蛋也超可愛！

整體包裝以粉紅與奶油色調為主，唇膏、睫毛膏的管身、瓶蓋更以兩者的漸層色呈現，增添夢幻氣息。

微熱櫻花眼彩盤主打#2奶油櫻花塔，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#2奶油櫻花塔，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#2奶油櫻花塔，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#2奶油櫻花塔，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花寶貝蛋，300元
微熱櫻花寶貝蛋，300元
微熱櫻花粉好氣色腮紅餅OR201櫻花泡芙，350元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花粉好氣色腮紅餅OR201櫻花泡芙，350元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#3櫻花釀酒，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#3櫻花釀酒，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
ETUDE HOUSE推出「微熱櫻花」限定彩妝。圖／ETUDE HOUSE提供
ETUDE HOUSE推出「微熱櫻花」限定彩妝。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#3櫻花釀酒，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花眼彩盤主打#3櫻花釀酒，550元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花玩美色計亮澤唇膏，420元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花玩美色計亮澤唇膏，420元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花水潤透嫩凝膠，450元
微熱櫻花水潤透嫩凝膠，450元
微熱櫻花玩美色計亮澤唇膏OR203，420元。圖／ETUDE HOUSE提供
微熱櫻花玩美色計亮澤唇膏OR203，420元。圖／ETUDE HOUSE提供

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