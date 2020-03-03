粉紅奶油色漸層 ETUDE HOUSE「微熱櫻花」限定系列開搶

粉色包裝向來能擄獲許多女性消費者的心，如果再搭配上粉嫩氣息的彩妝，更是讓人難以抗拒。ETUDE HOUSE自2018年推出的超人氣櫻花系列今年以「微熱櫻花」為題，打造全新限定商品，在一貫粉色包裝基調中融合漸層元素，優雅柔和的新形象勢必又要掀起另一波搶購潮！

今年的「微熱櫻花」系列品項包括眼彩盤、腮紅、唇膏、睫毛膏等，超受歡迎的「烤奶茶色」也是本次彩妝新品的主要選色。眼彩盤兼具珠光、亮粉、霧面多種質地，其中的#2奶油櫻花塔眼彩盤和#3櫻花釀酒眼彩盤內更以全新軟綿觸感的果凍質感粉末，增加粉質的延展性以及服貼度。年度暢銷的玩美色計唇膏則是網羅亮澤、絲絨兩種質地，五款顏色中包含兩款櫻花新色，其他像是櫻花花瓣造型的寶貝蛋也超可愛！