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好想要可樂罐造型包！LeSportsac推Coca Cola聯名系列
最近氣溫越來越高，偶爾來一杯冰涼的可樂是最適合不過了！LeSportsac近日攜手可口可樂（Coca Cola）合作推出全新聯名系列，不只使用彼此標誌性的包型和配色，更以可口可樂的罐裝造型打造俏皮的特殊包款，光用看的就有消暑的錯覺，相信一定讓可樂成癮者愛不釋手！
這次Coca Cola x LeSportsac聯名系列以可口可樂最具代表性的紅色和黑色為兩色為主，並加入經典可口可樂Logo、可樂罐和北極熊等識別度非常高的元素。其中「開心夏日」、「印刷夏日」兩主題背帶使用了1969年推出的「It’s the Real Thing」經典標語，並以透明亮彩方式、單色調呈現細部的可樂相關圖樣，百搭有型又復古。
而可口可樂玻璃曲線瓶、杯裝可樂以及罐裝可口可樂也成為這次聯名系列的靈感來源，把可樂的瓶罐造型變成包包、筆袋等，也為整體搭配增添不少趣味。
Coca Cola x LeSportsac 聯名系列即日起於全台LeSportsac門市開賣，《開心夏日》印花則於3月16日起開始販售。
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