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好想要可樂罐造型包！LeSportsac推Coca Cola聯名系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
動態夏日橢圓形斜挎包，3,250
動態夏日橢圓形斜挎包，3,250

最近氣溫越來越高，偶爾來一杯冰涼的可樂是最適合不過了！LeSportsac近日攜手可口可樂（Coca Cola）合作推出全新聯名系列，不只使用彼此標誌性的包型和配色，更以可口可樂的罐裝造型打造俏皮的特殊包款，光用看的就有消暑的錯覺，相信一定讓可樂成癮者愛不釋手！

這次Coca Cola x LeSportsac聯名系列以可口可樂最具代表性的紅色和黑色為兩色為主，並加入經典可口可樂Logo、可樂罐和北極熊等識別度非常高的元素。其中「開心夏日」、「印刷夏日」兩主題背帶使用了1969年推出的「It’s the Real Thing」經典標語，並以透明亮彩方式、單色調呈現細部的可樂相關圖樣，百搭有型又復古。

而可口可樂玻璃曲線瓶、杯裝可樂以及罐裝可口可樂也成為這次聯名系列的靈感來源，把可樂的瓶罐造型變成包包、筆袋等，也為整體搭配增添不少趣味。

Coca Cola x LeSportsac 聯名系列即日起於全台LeSportsac門市開賣，《開心夏日》印花則於3月16日起開始販售。

就是可樂杯型包，1,750元。圖／LeSportsac提供
就是可樂杯型包，1,750元。圖／LeSportsac提供
美味口感瓶型筆袋，1,450元。圖／LeSportsac提供
美味口感瓶型筆袋，1,450元。圖／LeSportsac提供
印刷夏日查理斜肩包，3,100元。圖／LeSportsac提供
印刷夏日查理斜肩包，3,100元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手可口可樂（Coca Cola）合作推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手可口可樂（Coca Cola）合作推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
開心夏日奢華斜背包，5,500元。圖／LeSportsac提供
開心夏日奢華斜背包，5,500元。圖／LeSportsac提供
分享夏日兩用托特包，2,950元。圖／LeSportsac提供
分享夏日兩用托特包，2,950元。圖／LeSportsac提供
熱情夏日卡森後背包，7,200元。圖／LeSportsac提供
熱情夏日卡森後背包，7,200元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手可口可樂（Coca Cola）合作推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac攜手可口可樂（Coca Cola）合作推出全新聯名系列。圖／LeSportsac提供
歡慶夏日長形化妝包，1,350元。圖／LeSportsac提供
歡慶夏日長形化妝包，1,350元。圖／LeSportsac提供
熱情夏日卡森後背包，7,200元。圖／LeSportsac提供
熱情夏日卡森後背包，7,200元。圖／LeSportsac提供
可愛拉罐中梯形化妝包，1,550元。圖／LeSportsac提供
可愛拉罐中梯形化妝包，1,550元。圖／LeSportsac提供
開心夏日查理斜肩包，3,100元。圖／LeSportsac提供
開心夏日查理斜肩包，3,100元。圖／LeSportsac提供
印刷夏日大型假期旅行袋，7,200元。圖／LeSportsac提供
印刷夏日大型假期旅行袋，7,200元。圖／LeSportsac提供
開心夏日大型假期旅行袋，7,200元。圖／LeSportsac提供
開心夏日大型假期旅行袋，7,200元。圖／LeSportsac提供

可口可樂

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