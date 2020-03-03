把哆啦A夢、冰雪奇緣穿上身 平價時尚品牌打包大人、小孩一起裝可愛！

打開春季正確的方式是什麼？當然是讓自己看起來既年輕又有活力呀！平價時尚品牌GU就與日本知名的雜貨店鋪ASOKO合作，聯手打造哆啦A夢特別限定系列服飾跟實用小物。而H&M則為小孩們準備了超人氣的《冰雪奇緣》與漫威英雄為主題的童裝，讓所有人看起來都「敲可愛」。

H&M與冰雪奇緣聯名推出系列女童裝，成就每個女孩的「艾莎夢」。圖／H&M提供

為了紀念為「哆啦A夢」漫畫推出50周年，GU特別與知名的雜貨店鋪ASOKO合作，以「大長篇」的故事為主軸，除了主角哆啦A夢和大雄之外，還集結了歷年來不同電影主題造型的及特別角色的原創設計。而且為了切合ASOKO合的雜貨店鋪的概念，所以還推出了包括卡套、包包、手機殼以及家居服組合，讓消費者全身都能有可愛的哆啦A夢相伴。另外，為了搭配新電影《大雄的新恐龍》上映，GU亦推出童裝原創設計款式，所以想穿父子裝、母女裝都不是難事。

H&M這季以漫威英雄為主題，為男孩們打造系列服飾。圖／H&M提供

同樣有著以動畫或電影為主題還包括了H&M這季特別為小孩所推出的「冰雪奇緣」、「漫威」系列童裝。H&M為了女孩以艾莎與安娜圖像為冰雪奇緣系列主要印花，運用招牌粉嫩色系，推出雙面亮片T恤、印花無袖洋裝及帶有艾莎圖案緊身褲，更提供包包、鞋子及戒指等配飾，成就每個女孩的「艾莎夢」。至於喜愛熱血漫威英雄的男孩們也不孤單，品牌利用經典角色如美國隊長、蜘蛛人及鋼鐵人印製於T恤及休閒套裝，彷彿穿上就有超能力，能打擊來自宇宙角落的壞蛋。

H&M與冰雪奇緣聯名系列泳裝499元。圖／H&M提供

H&M與冰雪奇緣聯名系列戒指249元。圖／H&M提供

H&M與漫威聯名系列男童T恤349元。圖／H&M提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列萬用包390元。圖／GU提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列T恤290元。圖／GU提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列T恤290元。圖／GU提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列T恤290元。圖／GU提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列T恤290元。圖／GU提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列襪子150元。圖／GU提供

GU與ASOKO合作哆啦A夢系列托特包290元。圖／GU提供