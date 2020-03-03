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全聯嚴選國寶魚！最年輕神農獎AI智能養殖台灣鯛86折起

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯鯛魚節推出系列商品，其中，鯛魚魚翅丸及鯛魚漢堡排為獨家新品。圖╱全聯提供
全聯鯛魚節推出系列商品，其中，鯛魚魚翅丸及鯛魚漢堡排為獨家新品。圖╱全聯提供

超市業者持續推廣台灣優質物產，嚴選在地的安心美味，讓大家在家方便煮、好好吃！全聯福利中心繼2019年舉辦全聯土雞節後，2020年由鯛魚節接棒，自3月6日起至4月9日，推出包括獨家新品「鯛魚魚翅丸」、「鯛魚漢堡排」等在內的七支系列商品優惠，指定品項86折起。

台灣鯛是重要的外銷魚種，又有「國寶魚」之稱，年產量在台灣養殖魚種排名第一，近3年平均產量約6萬公噸、產值約為28億元，又以台南、嘉義、雲林產出量為大宗，約佔全省95%。

全聯嚴選優良契約養殖場、獨家與口湖魚類生產合作社合作，透過AI智能養殖試驗池、加上循環利用技術，達到零污染的養殖環境，提供肉質鮮美且富有彈性的台灣鯛魚肉商品，從養殖的源頭到加工，層層把關，更取得國際漁產HACCP認證，確保食用之安全。

口湖魚類生產合作社不論是養殖面積、產量及外銷量，皆為全台第一，在最年輕的神農獎得主、口湖魚類生產合作社總經理王益豐的帶領之下，讓台灣鯛走向國際化。王益豐斥資3000萬元陸續打造AI智能養殖魚場，未來可全面以太陽能板為屋頂，高科技養魚，擁有少用水、少汙染、少空間、多產值的特色。硬體設備講究之外，同時採用不同魚種混養的方式，加入曲腰魚、金目鱸魚、鏈魚及草魚，利用不同魚種的生態習性，以一定的比例混養，達到避免使用藥物的安全養殖方式，每條台灣鯛肉質鮮美且富有彈性，重量約2斤。

全聯表示，台灣鯛是2019年魚類品項中排名亞軍的熱賣商品，年銷量近4.5億。為方便料理，全聯在2019年時進行包裝提升，推出台灣鯛背肉、鯛魚火鍋魚片貼體包，讓民眾便利購買好保存。此次鯛魚節7款商品，除了常銷熱賣的鯛魚腹片、鯛背肉、鯛魚排、鯛魚火鍋片、鯛魚下巴，因應在家煮風潮，也推出兩款獨家新品。其中，添加鯛魚魚翅，口感Q彈的「鯛魚魚翅丸」，不論煎煮炒炸都別具風味，原價78元，3月13至19日期間特價69元；「鯛魚漢堡排」則讓鯛魚化身西式料理，不論是乾煎或者搭配吐司當早餐，都十分美味，原價129元，3月20至26日期間特價119元。

透過按摩讓魚肉更加有彈性。圖╱全聯提供
透過按摩讓魚肉更加有彈性。圖╱全聯提供
全聯與優良契約養殖場口湖魚類生產合作社合作，以AI智能養殖試驗池為特色。圖╱全聯提供
全聯與優良契約養殖場口湖魚類生產合作社合作，以AI智能養殖試驗池為特色。圖╱全聯提供
為方便料理，全聯推出不同選擇的鯛魚商品。圖╱全聯提供
為方便料理，全聯推出不同選擇的鯛魚商品。圖╱全聯提供
透過-196°c液態氮瞬間凍結保鮮。圖╱全聯提供
透過-196°c液態氮瞬間凍結保鮮。圖╱全聯提供
AI智能養殖池讓產值不受天候影響，也保障漁民收入。圖╱全聯提供
AI智能養殖池讓產值不受天候影響，也保障漁民收入。圖╱全聯提供
全聯鯛魚節3月6日新鮮上市，優惠86折起。圖╱全聯提供
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