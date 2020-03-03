肉食系注意！YKNK club、「鉄火牛排」進駐京站小碧潭

以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒」旗下時尚燒肉「YKNK club」及平價鐵板牛排「鉄火牛排」將進駐位於捷運新店小碧潭站5樓的京站小碧潭，今起(3日)同步試營運，3月6日開幕，為新北地區增加肉食饗宴新選擇。

歡慶開幕，兩店各有優惠活動。YKNK club於3/6~3/8來店消費，送「鮭魚加州卷」兌換券下次使用；3/9~3/11點雙人套餐（3200元）或四人套餐（5999元）享啤酒無限暢飲並免一成服務費。鉄火牛排四人同行用餐，現場招待鮭魚加州卷（價值380元）乙份；3/9~3/11四人同行用餐打卡二人免費（免費以價低者計，須另加收原價一成服務費）。

主打年輕時尚燒肉的「YKNK club」，首家於信義區主打夜食商機，二號店落腳新店區，燒肉嚴選冷藏肉品搭配鹽味、樂樂醬、蒜味奶油三種秘制醬汁，隨桌附上蒜泥、麻辣醬、燒肉醬、玫瑰鹽、柚子胡椒、檸檬汁等六種特調沾醬，並於京站小碧潭店推出獨家商品「壺漬MIX」。

「壺漬MIX」（380元）以特製樂樂醬加入蘋果泥、洋蔥泥、蒜泥等調製煮沸，充滿蔬果甘香，木盒裝盛浸泡和牛橫膈膜、菲力、肩小排、鮮蝦、洋蔥、糯米椒等食材入味，燒烤後散發自然鮮甜。

都會型輕消費品牌「鉄火牛排」，以進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的超高CP值餐飲模式，在百貨商場大受歡迎，目前已在台北、中壢、新竹、台中、台南、高雄等地開店。九號店同步進駐京站小碧潭， 鐵板排餐280元起，附餐包含和牛滷肉飯、和牛咖哩飯、湯品、甜品及飲料皆無限供應。

YKNK club新店小碧潭店

地址：新北市新店區中央路159號5F（捷運小碧潭站）

電話：02-89137865

座位：74席

時間：周一至四11:30~21:30；周五和周六11:30~22:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鉄火牛排新店小碧潭店

地址：新北市新店區中央路159號5F（捷運小碧潭站）

電話：02-89137559

座位：44席

營業時間：週一至四11:30~21:30；周五和周六11:30~22:00