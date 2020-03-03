38女人節 丹堤咖啡全系列飲品大杯「買一送一」
這個周末3月8日丹堤咖啡推出買一送一優惠，當天不限飲品類別，全系列大杯飲品買一送一。憑圖即可享買一送一優惠，可購買多杯但只限一次領取。
為了滿足饕客的嘗鮮需求，丹堤咖啡自3月1日起更推出香港、新馬、南韓都廣為風行的庶民美食「炒泡麵」，包括來自台灣宜蘭三星的三星蔥油炒泡麵，以及川味麻辣入魂的椒麻辣雞炒泡麵，軟嫩的去骨雞腿排搭配截然不同的兩種醬汁，道地風味成為丹堤爆款新品。
此外，3月期間還有LINE抽獎活動，只要加入丹提LINE好友，即可「周周抽1元炒泡麵」，每隔7天就可以抽一次，獎品包括〈一元美食獎〉炒泡麵1元兌換券，及〈好友分享獎〉大杯飲品買一送一券，只要參加，通通有獎。
抽獎活動訊息：http://www.dante.com.tw/news.php?id=131，或查官網：www.dante.com.tw。
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