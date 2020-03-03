熱情奔放、自由不羈！3款全新女香水 象徵千變風格

香水，是人們對於記憶的最重要刻印，也是象徵女人的千變風格，更是最深刻的記憶度。該是甜美、自由不羈、獨特性格，都是自己的選擇決定一切。香水傳遞出來的嗅覺地圖，代表著女人的性格，可以如同嬌蘭的我的印記香氛，熱情又奔放；YSL自由不羈淡香精的自信迷人；或是迪奧特拉法加的甜蜜衝擊。

44歲的好萊塢明星安琪麗娜．裘莉（Angelina Jolie），以完美裸背為嬌蘭MON GUERLAIN「我的印記」玫瑰淡香精代言，她露出充滿刺青的絕美裸背，背上的每款刺青，都代表著裘莉的人生故事。

「我的印記」該是代表什麼香氣呢？嬌蘭以保加利亞玫瑰和土耳其玫瑰兩種玫瑰調和，象徵裘莉的熱情、奔放卻又充滿自信的風格。混合著花香與果香，小花茉莉和卡拉薰衣草仍是此款香水成分的要角，開啟清心愉悅的香氣旅程，添加西洋梨也活躍了女性俏皮個性的一面，襯托出柔性韻味，更有著獨立堅強的個人特質元素。

YSL賦予女性不盲從、不妥協、率性地詮釋當代女性自我的風格，全新「LIBRE自由不羈淡香精」，靈感源自YSL經典的煙管褲裝，將男性香水既有的薰衣草香調及摩洛哥橙花，打造中性不羈的率性香氣，以獨特的清新性感薰苔調、馬達加斯加島香草、茉莉、雪松、麝香，更勾勒出一幅女性率性地圖般的優雅與自信。

Dior迪奧2月上市全新「特拉法加香氛Trafalgar」，將迪奧傳奇紅色，化為香氛，調製品牌的靈魂。