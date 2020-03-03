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熱情奔放、自由不羈！3款全新女香水 象徵千變風格

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
法國嬌蘭全新Mon Guerlain「我的印記」玫瑰淡香精，以裘莉為靈感，將香氛注入了女神調性的靈魂。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭全新Mon Guerlain「我的印記」玫瑰淡香精，以裘莉為靈感，將香氛注入了女神調性的靈魂。圖／嬌蘭提供

香水，是人們對於記憶的最重要刻印，也是象徵女人的千變風格，更是最深刻的記憶度。該是甜美、自由不羈、獨特性格，都是自己的選擇決定一切。香水傳遞出來的嗅覺地圖，代表著女人的性格，可以如同嬌蘭的我的印記香氛，熱情又奔放；YSL自由不羈淡香精的自信迷人；或是迪奧特拉法加的甜蜜衝擊。

44歲的好萊塢明星安琪麗娜．裘莉（Angelina Jolie），以完美裸背為嬌蘭MON GUERLAIN「我的印記」玫瑰淡香精代言，她露出充滿刺青的絕美裸背，背上的每款刺青，都代表著裘莉的人生故事。

「我的印記」該是代表什麼香氣呢？嬌蘭以保加利亞玫瑰和土耳其玫瑰兩種玫瑰調和，象徵裘莉的熱情、奔放卻又充滿自信的風格。混合著花香與果香，小花茉莉和卡拉薰衣草仍是此款香水成分的要角，開啟清心愉悅的香氣旅程，添加西洋梨也活躍了女性俏皮個性的一面，襯托出柔性韻味，更有著獨立堅強的個人特質元素。

YSL賦予女性不盲從、不妥協、率性地詮釋當代女性自我的風格，全新「LIBRE自由不羈淡香精」，靈感源自YSL經典的煙管褲裝，將男性香水既有的薰衣草香調及摩洛哥橙花，打造中性不羈的率性香氣，以獨特的清新性感薰苔調、馬達加斯加島香草、茉莉、雪松、麝香，更勾勒出一幅女性率性地圖般的優雅與自信。

Dior迪奧2月上市全新「特拉法加香氛Trafalgar」，將迪奧傳奇紅色，化為香氛，調製品牌的靈魂。

前調以夏日的草莓、覆盆莓、柑橘香氣，體現著「紅色」代表著生命力及活力，勾勒出美麗陽光與明媚心情。中調呼應著前調的珍貴黑加侖及莓果，巧妙的點綴著，形成鮮明對比感，更有平衡美學。尾調是紫羅蘭葉原精、廣藿香、白麝香，輔以木質調性的層次感，將高潮迭起的衝擊，給予不同的迴盪與層次，更帶出自我個性的張力，給予大家甜蜜的衝擊感，加深對於品牌的深刻度。

YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／6,300元。圖／YSL提供
YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／6,300元。圖／YSL提供
迪奧特拉法加香氛Trafalgar，40ml／3,250元、125ml／7,250元。圖／迪奧提供
迪奧特拉法加香氛Trafalgar，40ml／3,250元、125ml／7,250元。圖／迪奧提供
YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／6,300元。圖／YSL提供
YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／6,300元。圖／YSL提供
迪奧特拉法加香氛Trafalgar，40ml／3,250元、125ml／7,250元。圖／迪奧提供
迪奧特拉法加香氛Trafalgar，40ml／3,250元、125ml／7,250元。圖／迪奧提供
Mon Guerlain 我的印記玫瑰淡香精 30ml/ 2,800元，50ml / 4,000元，100ml/5,750元。圖／嬌蘭提供
Mon Guerlain 我的印記玫瑰淡香精 30ml/ 2,800元，50ml / 4,000元，100ml/5,750元。圖／嬌蘭提供

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