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巴黎時裝周／ Alexander McQueen化威爾斯傳統為藝術

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
戲劇性的肩線凸顯力量。圖／取自IG @alexandermcqueen
戲劇性的肩線凸顯力量。圖／取自IG @alexandermcqueen

凱特王妃愛牌、英國設計師品牌Alexander McQueen的2020秋冬秀在巴黎時裝周3月2日晚間發表。創意總監Sarah Burton融入大量威爾斯元素，卻將這些民俗風情以時裝手法重新演譯成前衛藝術。猶如旗幟般具強烈戲劇效果的幾何圖騰布料，則是回收過季素材重新紡織而成。無懈可擊的英式西裝剪裁讓穿著靴子的女性彷彿戰士般，擁有量大的力量又優雅過人。

強烈的紅黑對比色靈感來自傳統威爾斯男裝，但不少服裝也用上了威爾斯女性會穿著的粉紅色調，點出陰陽剛柔並蓄的主調。而藏在配件、印花、刺繡上大量的愛心圖案，則是受到傳統威爾斯「愛心木湯匙」的啟發，這是當地男性送給心儀女子的定情之物。威爾斯當地出名的羊毛毯，也巧妙以圍裹手法融入西裝及外套的設計中。不難期待未來凱特王妃造訪威爾斯的時候這系列作品會出現在她身上。

愛心圖騰靈感來自威爾斯傳統定情物。圖／取自IG @alexandermcqueen
愛心圖騰靈感來自威爾斯傳統定情物。圖／取自IG @alexandermcqueen
設計師融入傳統元素圖騰，成極具藝術感的刺繡裝飾細節。圖／取自IG @alexandermcqueen
設計師融入傳統元素圖騰，成極具藝術感的刺繡裝飾細節。圖／取自IG @alexandermcqueen
飾品愛心圖騰靈感來自威爾斯傳統定情物。圖／取自IG @alexandermcqueen
飾品愛心圖騰靈感來自威爾斯傳統定情物。圖／取自IG @alexandermcqueen
本季運用大量的幾何色塊。圖／取自IG @alexandermcqueen
本季運用大量的幾何色塊。圖／取自IG @alexandermcqueen
戲劇性的肩線勾勒出本季呈現具有力量的優雅女性。圖／取自IG @alexandermcqueen
戲劇性的肩線勾勒出本季呈現具有力量的優雅女性。圖／取自IG @alexandermcqueen
大衣圖案彷彿威爾斯出名的羊毛毯。圖／取自IG @alexandermcqueen
大衣圖案彷彿威爾斯出名的羊毛毯。圖／取自IG @alexandermcqueen
設計師融入傳統元素圖騰，成極具藝術感的刺繡裝飾細節。圖／取自IG @alexandermcqueen
設計師融入傳統元素圖騰，成極具藝術感的刺繡裝飾細節。圖／取自IG @alexandermcqueen
合身的英式西裝剪裁是品牌的DNA。圖／取自IG @alexandermcqueen
合身的英式西裝剪裁是品牌的DNA。圖／取自IG @alexandermcqueen
愛心圖騰靈感來自威爾斯傳統定情物。圖／取自IG @alexandermcqueen
愛心圖騰靈感來自威爾斯傳統定情物。圖／取自IG @alexandermcqueen
粉色是威爾斯傳統女性的代表色。圖／取自IG @alexandermcqueen
粉色是威爾斯傳統女性的代表色。圖／取自IG @alexandermcqueen
本季運用大量的幾何色塊。圖／取自IG @alexandermcqueen
本季運用大量的幾何色塊。圖／取自IG @alexandermcqueen

西裝 凱特王妃

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