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巴黎時裝周／ Alexander McQueen化威爾斯傳統為藝術
凱特王妃愛牌、英國設計師品牌Alexander McQueen的2020秋冬秀在巴黎時裝周3月2日晚間發表。創意總監Sarah Burton融入大量威爾斯元素，卻將這些民俗風情以時裝手法重新演譯成前衛藝術。猶如旗幟般具強烈戲劇效果的幾何圖騰布料，則是回收過季素材重新紡織而成。無懈可擊的英式西裝剪裁讓穿著靴子的女性彷彿戰士般，擁有量大的力量又優雅過人。
強烈的紅黑對比色靈感來自傳統威爾斯男裝，但不少服裝也用上了威爾斯女性會穿著的粉紅色調，點出陰陽剛柔並蓄的主調。而藏在配件、印花、刺繡上大量的愛心圖案，則是受到傳統威爾斯「愛心木湯匙」的啟發，這是當地男性送給心儀女子的定情之物。威爾斯當地出名的羊毛毯，也巧妙以圍裹手法融入西裝及外套的設計中。不難期待未來凱特王妃造訪威爾斯的時候這系列作品會出現在她身上。
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