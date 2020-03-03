新店人的新餐桌！京站小碧潭3月6日連續8天美食銅板價50元

位於捷運新店線小碧潭店5樓的京站時尚廣場小碧潭店今起展開試營運，並於3月6日正式開幕，京站小碧潭店瞄準新店、文山區共約50～60萬的在地客層，並以新店人家中的「第二張餐桌」為訴求，以美食為主力，今日試營運吸引不少家庭客入場，當地人直呼「終於等到開幕，多了一處吃美食的好去處」、「以後逛IKEA吃的選擇變多了」。3/6開幕期間，京站準備「千份美食50元」、「500道菜免費吃」、「全桌美食京站埋單」等優惠。

京站小碧潭店投資5億打造，京站總經理柯愫吟指出，4,500坪空間，以生活為主題，用力在氛圍塑造，並用「辣椒雖小，但是要辣」來形容京站小碧潭店。

「森林食光」空間匯聚近50間美食餐飲與生活選物品牌，餐飲選擇從義式、日式、港式、韓式、泰式、牛排、燒烤，一直到甜點、小吃、果汁手搖飲通通有。空間特別由設計師陳瑞憲打造，整體散發輕鬆愜意的休閒氛圍。京站並與微兜打造特色建築「晨曦之光」，消費者坐在挑高30米的鏤空鐘樓裡用餐，別具風味。

「森林食光」聚集近10家獨家品牌，包括心樸市集、港式茶餐廳維記、泰北料理心泰、義大利麵Tasty Pasta、江記水盆羊肉等。另也吸引多家人氣美食進駐，像是Woosa鬆餅屋、燒肉YKNK Club、鐵火牛排、樂尼尼、開飯川食堂、杏子豬排、Mo-Mo-Paradise、豆腐村等。

3月6日正式開幕起連續8天，京站推出千份餐點只要50元，每天11點開店後前50名消費者可以用50元銅板價購買每份100元以上餐點。3/6有葡吉包子、江記；3/7有你好冰庫、八番赤野、3/8為美威鮭魚、小湯匙；3/9有段純貞、廣安階；3/10有杓文字、喫茶趣、TOGO；3/11有Tasty Pasta、微兜；3/12雪嶽山、新巴黎；3/13和田、好拌麵店。