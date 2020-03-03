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G-Shock聯名KITH推限定表款 玫瑰金搭配滿版Logo設計太欠買！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-Shock最新的聯名找來紐約潮流選貨店KITH合作，替旗下6900系列滿25周年來創作新表款。圖／Casio提供
G-Shock最新的聯名找來紐約潮流選貨店KITH合作，替旗下6900系列滿25周年來創作新表款。圖／Casio提供

G-Shock真的是話題表款接力推出！最新的聯名找來紐約潮流選貨店KITH合作，替旗下6900系列滿25周年來創作，採用了玫瑰金色表殼，搭配橡膠表帶上滿滿的Logo設計，一曝光就掀起討論，更有網友表示「這樣設計太銷魂」。

曾被外媒點評是潮鞋界最具影響力品牌的KITH發跡於紐約的皇后區，由創辦人Ronnie Fieg在2010年成立，短短十年間就成為造訪當地時必逛選貨店之一。更有許多運動品牌包括adidas、asics和Jordan Brand曾與KITH或Ronnie Fieg來合作，推出聯名鞋款，個個都是人氣銷售保證。而今年G-Shock為了要紀念6900系列表款推出25周年，除了有先前曝光首次採用金屬材質當作表殼的三款設計，以及兩款特別的DW-6900SP紀念表款，以半透明材料製成，並加入以數字25所啟發的色彩；最新的作品就是邀請了KITH來聯名。

G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表12,500元。圖／Casio提供
G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表12,500元。圖／Casio提供

這款與KITH合作的GM-6900KTH-4CR腕表，同樣採取金屬表殼為主，但鍍上了深受消費者喜愛的玫瑰金配色。而且原本的照明按鈕從「G-Shock」改以刻印上「KITH」立體字樣，表款還搭載快拆表帶裝置，可隨心情更替印有KITH Logo排列組合字樣黑或白的橡膠表帶；冷光照明部分亦充滿巧思，點亮照明燈後浮現品牌慣用招牌字樣「JUST US」。不僅如此，這種連續圖案交錯的設計風格，也自表帶上延續至全黑的表盒上，呼應整體的風格。這款表也將在2020年3月7日於品牌台北旗艦店限量販售。

G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表12,500元。圖／Casio提供
G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表12,500元。圖／Casio提供

G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表，表扣上亦有「KITH」字樣。圖／Casio提供
G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表，表扣上亦有「KITH」字樣。圖／Casio提供

滿版的KITH logo設計也自表帶延伸到表盒上。圖／Casio提供
滿版的KITH logo設計也自表帶延伸到表盒上。圖／Casio提供

G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表，橡膠表帶印製了滿版「KITH」logo。圖／Casio提供
G-Shock與KITH聯名GM-6900KTH-4CR腕表，橡膠表帶印製了滿版「KITH」logo。圖／Casio提供

品牌 紐約

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