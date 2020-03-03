聽新聞
test
0:00 / 0:00
G-Shock聯名KITH推限定表款 玫瑰金搭配滿版Logo設計太欠買！
G-Shock真的是話題表款接力推出！最新的聯名找來紐約潮流選貨店KITH合作，替旗下6900系列滿25周年來創作，採用了玫瑰金色表殼，搭配橡膠表帶上滿滿的Logo設計，一曝光就掀起討論，更有網友表示「這樣設計太銷魂」。
曾被外媒點評是潮鞋界最具影響力品牌的KITH發跡於紐約的皇后區，由創辦人Ronnie Fieg在2010年成立，短短十年間就成為造訪當地時必逛選貨店之一。更有許多運動品牌包括adidas、asics和Jordan Brand曾與KITH或Ronnie Fieg來合作，推出聯名鞋款，個個都是人氣銷售保證。而今年G-Shock為了要紀念6900系列表款推出25周年，除了有先前曝光首次採用金屬材質當作表殼的三款設計，以及兩款特別的DW-6900SP紀念表款，以半透明材料製成，並加入以數字25所啟發的色彩；最新的作品就是邀請了KITH來聯名。
這款與KITH合作的GM-6900KTH-4CR腕表，同樣採取金屬表殼為主，但鍍上了深受消費者喜愛的玫瑰金配色。而且原本的照明按鈕從「G-Shock」改以刻印上「KITH」立體字樣，表款還搭載快拆表帶裝置，可隨心情更替印有KITH Logo排列組合字樣黑或白的橡膠表帶；冷光照明部分亦充滿巧思，點亮照明燈後浮現品牌慣用招牌字樣「JUST US」。不僅如此，這種連續圖案交錯的設計風格，也自表帶上延續至全黑的表盒上，呼應整體的風格。這款表也將在2020年3月7日於品牌台北旗艦店限量販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言