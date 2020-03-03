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寶格麗領軍集結獨立品牌 Geneva Day小型表展試水溫

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
年初曾於杜拜舉辦的LVMH WATCH WEEK，集結了集團旗下寶格麗（BVLGARI）、泰格豪雅（TAG Heuer） 、宇舶錶（Hublot）以及真力時（Zenith）等四個品牌。圖 / LVMH提供。
年初曾於杜拜舉辦的LVMH WATCH WEEK，集結了集團旗下寶格麗（BVLGARI）、泰格豪雅（TAG Heuer） 、宇舶錶（Hublot）以及真力時（Zenith）等四個品牌。圖 / LVMH提供。

當上週二月27與28日瑞士兩大表展：鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）與巴塞爾鐘表珠寶（Baselworld）相繼取消之後，原先曾於年初參與杜拜Watch Week的寶格麗（BVLGARI）今日投出另一震撼彈，品牌宣布將在四月26到29號，以Geneva Day之名，聯合多個品牌一同舉辦非大型群聚性的表展活動。

除寶格麗與旗下的Gérald Genta，份屬開雲集團的芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse Nardin），百年靈（Breitling）與獨立製表的MB&F、De Bethune、Urwerk，共有八個品牌都將參與此次活動；寶格麗總裁Jean-Christophe Babin並表示，正與蕭邦（Chopard）與亨利慕時（H. Moser & Cie）也在洽談當中，同時Geneva Day並非要取代原本的兩大展會，而是提供小規模的替代方案。

由於瑞士聯邦委員會（Federal Council）在二月28日因應疫情發布禁止1,000人以上的群聚決定，據了解，Geneva Day將遵守此一決議，並採小型展會如飯店內的預約制型態，例如雅典（Ulysse Nardin）便計劃將其日內瓦專賣店改造為活動空間；然而在疫情延燒的同時，瑞士鄰國義大利已處爆發狀態、法國也呈現險峻變化，小型展會的形式能否抵抗疫情所帶來的健康疑慮，並對高端客具備足夠誘因？原本站穩日內瓦的歷峰集團（Richemont）旗下品牌會否策略性加入？皆是後續值得觀察的重點之一。

寶格麗總裁Jean-Christophe Babin宣佈將與多個品牌於四月下旬聯手舉辦Geneva Day，並採小型展會的形式進行。圖 / BVLGARI提供。
寶格麗總裁Jean-Christophe Babin宣佈將與多個品牌於四月下旬聯手舉辦Geneva Day，並採小型展會的形式進行。圖 / BVLGARI提供。
屬於開雲集團旗下的雅典表（Ulysse Nardin）預計也將參與四月26至29日的Geneva Day。圖 / Ulysse Nardin提供。
屬於開雲集團旗下的雅典表（Ulysse Nardin）預計也將參與四月26至29日的Geneva Day。圖 / Ulysse Nardin提供。

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