聽新聞
test
0:00 / 0:00
寶格麗領軍集結獨立品牌 Geneva Day小型表展試水溫
當上週二月27與28日瑞士兩大表展：鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）與巴塞爾鐘表珠寶（Baselworld）相繼取消之後，原先曾於年初參與杜拜Watch Week的寶格麗（BVLGARI）今日投出另一震撼彈，品牌宣布將在四月26到29號，以Geneva Day之名，聯合多個品牌一同舉辦非大型群聚性的表展活動。
除寶格麗與旗下的Gérald Genta，份屬開雲集團的芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse Nardin），百年靈（Breitling）與獨立製表的MB&F、De Bethune、Urwerk，共有八個品牌都將參與此次活動；寶格麗總裁Jean-Christophe Babin並表示，正與蕭邦（Chopard）與亨利慕時（H. Moser & Cie）也在洽談當中，同時Geneva Day並非要取代原本的兩大展會，而是提供小規模的替代方案。
由於瑞士聯邦委員會（Federal Council）在二月28日因應疫情發布禁止1,000人以上的群聚決定，據了解，Geneva Day將遵守此一決議，並採小型展會如飯店內的預約制型態，例如雅典（Ulysse Nardin）便計劃將其日內瓦專賣店改造為活動空間；然而在疫情延燒的同時，瑞士鄰國義大利已處爆發狀態、法國也呈現險峻變化，小型展會的形式能否抵抗疫情所帶來的健康疑慮，並對高端客具備足夠誘因？原本站穩日內瓦的歷峰集團（Richemont）旗下品牌會否策略性加入？皆是後續值得觀察的重點之一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言