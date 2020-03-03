寶格麗領軍集結獨立品牌 Geneva Day小型表展試水溫

當上週二月27與28日瑞士兩大表展：鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）與巴塞爾鐘表珠寶（Baselworld）相繼取消之後，原先曾於年初參與杜拜Watch Week的寶格麗（BVLGARI）今日投出另一震撼彈，品牌宣布將在四月26到29號，以Geneva Day之名，聯合多個品牌一同舉辦非大型群聚性的表展活動。

除寶格麗與旗下的Gérald Genta，份屬開雲集團的芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse Nardin），百年靈（Breitling）與獨立製表的MB&F、De Bethune、Urwerk，共有八個品牌都將參與此次活動；寶格麗總裁Jean-Christophe Babin並表示，正與蕭邦（Chopard）與亨利慕時（H. Moser & Cie）也在洽談當中，同時Geneva Day並非要取代原本的兩大展會，而是提供小規模的替代方案。