快訊

返台居家隔離檢疫者該怎麼做？家人防護須知這幾件事

第42例確診！案34陪病家屬 同病房不同病室也中鏢

夏姿發表2020秋冬新作 模特兒擬形靜物姿態拍出高級感

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
以黑色為主的2020秋冬女裝，穿插了玫瑰鮮紅色的造型。圖／夏姿提供
以黑色為主的2020秋冬女裝，穿插了玫瑰鮮紅色的造型。圖／夏姿提供

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自2008年起即於巴黎時裝周發表新作的夏姿．陳SHIATZY CHEN，首度取消走秀、以形象圖輯的方式發布2020秋冬女裝系列，運用肢體伸展呼應靜物，演繹「覺色」主題。

突破既有框架，設計總監陳彩霞擷取中、西方的戲劇元素，透過肢體的律動呈現布料、剪裁的細節質感，本季以神秘的黑色為主軸，如玫瑰般的紅色與輕柔的粉膚、雪白穿插其間，用攝影圖像展現光澤感。

服裝輪廓從古典跳脫，更為現代，以巴洛克的宮廷風加入京劇的雲肩、華冠為巧思，金屬面料的大量使用，凸顯了劇場式的明暗視覺張力。夏姿在每季度發表都在面料上有新嘗試，本季的新穎技術為首次嘗試了紗線印花緹花，將其交錯在經典的透膚烏干紗、雪紡紗以及法國Solstiss蕾絲之中。質地、重量不同的織品展現輕重對比，羊毛的溫暖、絲絨的垂墜感，以及金屬光澤的義大利緹花，構築了錯落層次。

蕾絲與刺繡疊砌出繁複層次的中式立領，以圍領和小斗篷表現，花苞袖型以及裙襬上的大波浪弧度、不對稱抓褶，都塑造了服裝的份量感，腰封的運用則形塑出女性化的曲線。此外，鞋履以綁帶造型的長、短靴為主，來自路易十四高跟鞋的靈感，以絲緞、天鵝絨打造鞋體，延伸出優雅的貴族氣息。本季秀服以模特兒模仿靜物的擬型姿態為主，拍出高級感也渲染了畫面情緒，整體服裝散發著寧謐的氣氛，靜好內斂。

蕾絲與刺繡疊砌了繁複層次的中式立領，以圍領和小斗篷表現。圖／夏姿提供
蕾絲與刺繡疊砌了繁複層次的中式立領，以圍領和小斗篷表現。圖／夏姿提供
2020秋冬女裝的鞋履，以路易十四高跟鞋作為設計靈感。圖／夏姿提供
2020秋冬女裝的鞋履，以路易十四高跟鞋作為設計靈感。圖／夏姿提供
夏姿的2020秋冬服裝形象圖展現有別以往的豐富情調。圖／夏姿提供
夏姿的2020秋冬服裝形象圖展現有別以往的豐富情調。圖／夏姿提供
夏姿的經典輪廓仍可見於2020秋冬服裝。圖／夏姿提供
夏姿的經典輪廓仍可見於2020秋冬服裝。圖／夏姿提供
受新冠肺炎疫情影響，夏姿2020秋冬女裝以形象圖方式發表。圖／夏姿提供
受新冠肺炎疫情影響，夏姿2020秋冬女裝以形象圖方式發表。圖／夏姿提供
不對稱抓褶裙裝呼應靜物，是古典與現代之間的對話。圖／夏姿提供
不對稱抓褶裙裝呼應靜物，是古典與現代之間的對話。圖／夏姿提供
大量的抓縐展現服裝的層次堆砌之美。圖／夏姿提供
大量的抓縐展現服裝的層次堆砌之美。圖／夏姿提供
花苞袖型以及裙襬上的大波浪弧度、不對稱抓褶等，塑造了服裝的份量感。圖／夏姿提供
花苞袖型以及裙襬上的大波浪弧度、不對稱抓褶等，塑造了服裝的份量感。圖／夏姿提供
模特兒和靜物的呼應，拍出寧謐氛圍。圖／夏姿提供
模特兒和靜物的呼應，拍出寧謐氛圍。圖／夏姿提供

夏姿 義大利 新冠肺炎

延伸閱讀

巴黎時裝周／機車包問世20年 放大尺寸改版再出發

手刀快搶！星巴克首攜婚紗女王VERA WANG推聯名商品

模特兒流黑眼淚？GUCCI首支睫毛膏上市 另類宣傳炒話題

方國強用「蕾絲」作畫 圈粉名媛、女星、不丹王太后

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

寶格麗領軍集結獨立品牌 Geneva Day小型表展試水溫

當上週二月27與28日瑞士兩大表展：鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）與巴塞爾鐘表珠寶（Baselwor...

夏姿發表2020秋冬新作 模特兒擬形靜物姿態拍出高級感

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自2008年起即於巴黎時裝周發表新作的夏姿．陳SHIATZY CHEN，首度取...

Pixel推四大功能更新 手勢控制、AR視訊、自動化更貼心

去年底Pixel 4上市後，Google持續推出多個便利新功能，包括：為以前拍攝的照片加上人像模糊效果、在手機響起之前就...

運動是門好生意 超級運動員的腕上焦點

台灣時興美式文化，舉凡棒球MLB或職業籃球NBA，在台灣都有一定收視水準，連帶職業運動明星也展現過人魅力與強大吸「金」力...

「黃氏」注意！「同名三字」黃亞細肉骨茶免費吃一個月

新加坡肉骨茶第一品牌─黃亞細肉骨茶，自2018年登台後廣受歡迎，全台已有4家分店，為回饋長期支持的眾多肉粉，即起舉辦「黃...

國父變白了！吳慷仁化身帥醫師　曝光美白保養研發秘密

之前為拍戲瘦身、狂曬黑的吳慷仁，有個新封號是「國父」，不過最近國父居然「白回來」了！原來吳慷仁居然代言保養品牌DR.WU...

Hello Kitty聯手Dr. Martens打造反差萌鞋 又帥又可愛讓女孩們都要尖叫了！

Hello Kitty聯手Dr. Martens打造又帥又可愛的反差萌鞋，讓女孩們要尖叫了！由於今年是Hello Kit...

淡淡的3月天 以這7款「絕美甜點」療癒身心

悶在口罩下的淡淡3月天，「解憂」不妨靠甜點！這幾款春季登場的限定甜品，好看好拍之外，也融入春季元素，像是櫻花、玫瑰、芋泥...

中國南方航空：自3月8日起復航台北上海航班

受到新冠肺炎影響，中國南方航空在2月8日暫停所有飛往台灣航班。不過南航今天宣布，將自3月8日起復航台北上海航班，來回機票...

「咀嚼系飲品」再復刻！「紅豆粉粿」加鮮奶 滿滿回憶

繼珍珠奶茶之後，下一波「台灣味」是什麼？發跡於中台灣的連鎖茶飲TEATOP台灣第一味看準手搖飲品時興「懷舊」趨勢，以富有...

「世界啤酒大賽」雙冠王在台灣！金車「科隆啤酒」開賣

金車柏克金科隆啤酒KÖLSCH，2019年同時摘下英國WBA世界啤酒大獎(World Beer Awards)台灣冠軍(...

熱門新聞

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

38歲男與女友差17歲憂戀情受阻 未來岳父神回應…網讚真男人

唸到博士賣雞排曾遭郭台銘批 宋耿郎：觀念對了就有用

進入醫院先刷健保卡、填資料 基隆長庚醫院3月3日跟進

不只防疫用品夯！好市多近期賣到翻的5大商品

明起變天全台轉濕涼！周四最冷雨最多 玉山有望降雪　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。