夏姿發表2020秋冬新作 模特兒擬形靜物姿態拍出高級感

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自2008年起即於巴黎時裝周發表新作的夏姿．陳SHIATZY CHEN，首度取消走秀、以形象圖輯的方式發布2020秋冬女裝系列，運用肢體伸展呼應靜物，演繹「覺色」主題。

突破既有框架，設計總監陳彩霞擷取中、西方的戲劇元素，透過肢體的律動呈現布料、剪裁的細節質感，本季以神秘的黑色為主軸，如玫瑰般的紅色與輕柔的粉膚、雪白穿插其間，用攝影圖像展現光澤感。

服裝輪廓從古典跳脫，更為現代，以巴洛克的宮廷風加入京劇的雲肩、華冠為巧思，金屬面料的大量使用，凸顯了劇場式的明暗視覺張力。夏姿在每季度發表都在面料上有新嘗試，本季的新穎技術為首次嘗試了紗線印花緹花，將其交錯在經典的透膚烏干紗、雪紡紗以及法國Solstiss蕾絲之中。質地、重量不同的織品展現輕重對比，羊毛的溫暖、絲絨的垂墜感，以及金屬光澤的義大利緹花，構築了錯落層次。