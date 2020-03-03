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Pixel推四大功能更新 手勢控制、AR視訊、自動化更貼心

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
表情符號12.1更新後，新增了169種表情符號與組合，貼心滿足現代社會需求。圖／摘自Google台灣官方部落格
表情符號12.1更新後，新增了169種表情符號與組合，貼心滿足現代社會需求。圖／摘自Google台灣官方部落格

去年底Pixel 4上市後，Google持續推出多個便利新功能，包括：為以前拍攝的照片加上人像模糊效果、在手機響起之前就自動過濾未知的機器人來電等；而今天Google再宣布更新了四大功能，像是Motion Sense的音樂播放新應用、加入相機AR效果、功能更強大的電源按鈕，以及更有彈性的個人化設定，且部分功能先前的機種也能適用。

Motion Sense免接觸功能現在用最剛好

Pixel 4使用者除了可在鬧鐘或計時器響起時，在手機上方揮手延後鬧鐘、將來電設為靜音或降低音量，以及左右揮動選擇上或下一首歌曲之外，現在使用Motion Sense還可以在手機上方使用輕觸手勢暫停和繼續播放音樂，要與人交談前就可以輕鬆暫停音樂，而不必拿起手機操作。

更多相機效果與表情符號

最近遠距溝通機會增加，新的AR效果可以在進行的視訊通話中使用，還會配合臉部表情變化，來不及洗臉化妝也能不怕狼狽登場。而Pixel 4的前置鏡頭也越來越進步，可拍出有景深的影像，並改善肖像模糊和抽色效果，還能在Facebook上製作3D相片。

而表情符號12.1更新推出後，新增了169種表情符號，可代表更廣泛的性別、種族和膚色差異，有更多組合，並提供自訂彈性。另外，Pixel 2使用者現在也可以使用即時字幕功能了，自動為手機上播放的內容加上字幕。

功能更強大的電源按鈕

現在只要按住電源按鈕，即可滑動瀏覽簽帳金融卡和信用卡、票券、登機證，或存取Google Pay中的任何其他物品，只要是美國、英國、加拿大、澳洲、法國，德國、西班牙、義大利、愛爾蘭、台灣和新加坡的使用者均可使用此功能。如果使用的是Pixel 4，還可以快速存取緊急聯絡人和醫療資訊。

另外，只要拍攝登機證，點擊通知後即可將登機證儲存至Google Pay，除了即時收到最新航班資訊，登機當天，只要按住電源按鈕就可以開啟登機證。此功能將於三月開始在所有地區陸續推出，且Pixel 3、Pixel 3a及Pixel 4的使用者都可以使用此功能。

自訂＋自動化功能讓Pixel更貼心

許多使用者覺得好看又省電的「深色主題」，現在再加入能夠根據使用者所在地的日出和日落時間自動調整深色主題的貼心功能。當裝置處在極為明亮的環境光下時，螢幕也可以自動調高螢幕亮度，讓使用者更容易看清楚內容。

Pixel還可根據Wi-Fi網路或實際所在位置自動啟用部分功能，包括可以讓裝置在連上辦公室Wi-Fi時自動轉成靜音，或在來到自家門前時開啟「零打擾」模式，專心陪伴家人和處理重要的事。

在手機上方使用Motion Sense輕觸手勢，可暫停和繼續播放音樂。圖／摘自Google台灣官方部落格
在手機上方使用Motion Sense輕觸手勢，可暫停和繼續播放音樂。圖／摘自Google台灣官方部落格
Google今宣布再為Pixel使用者更新了四大便利功能。圖／台灣大哥大提供
Google今宣布再為Pixel使用者更新了四大便利功能。圖／台灣大哥大提供
新的AR效果可以在進行的視訊通話中使用，還能配合臉部表情變化。圖／摘自Google台灣官方部落格
新的AR效果可以在進行的視訊通話中使用，還能配合臉部表情變化。圖／摘自Google台灣官方部落格

登機證 義大利

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