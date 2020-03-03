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運動是門好生意 超級運動員的腕上焦點
台灣時興美式文化，舉凡棒球MLB或職業籃球NBA，在台灣都有一定收視水準，連帶職業運動明星也展現過人魅力與強大吸「金」力。然而其實職業足球在歐洲卻有強大影響力，超級足球明星們的社群集客力動輒在百萬起跳，擁有驚人粉絲。崑崙表（CORUM）便於日前宣布：找來歐洲足球明星皮亞尼奇（Miralem Pjanić）擔任品牌大使，鎖定職業足球的廣大受眾。
30歲的Miralem Pjanić，早在2008年的18歲時，就以750萬歐元的身價加入法國甲級聯賽的明隊奧林匹克里昂隊（Olympique Lyonnais）
，現時除了以優異球技效力於義大利足球甲級聯賽中的尤文圖斯俱樂部（Juventus）和波赫國家代表隊最佳中場，合約身價更高達3,200萬歐元，並在instagram並擁有495萬追蹤人數、擁有超高人氣。
這次除了宣布Miralem Pjanić成為崑崙的品牌代言人，形象視覺中並配戴上了Golden Bridge金橋系列腕表，以其通透視覺、直立式機芯，成為崑崙的經典特色。事實上，超級運動員的腕表也動輒成為人們的目光所在，像是小皇帝LeBron James就以熱愛愛彼（Audemars Piguet）聞名，另外費德勒Roger Federer就是勞力士長年品牌大使，運動家的精神除了體現球場上的勇健表現，站上頒獎台時的腕表大戰，則成為場邊的另類焦點。
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