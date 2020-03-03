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「黃氏」注意！「同名三字」黃亞細肉骨茶免費吃一個月

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
黃亞細肉骨茶上等肉骨茶，加點配餐149元。圖／黃亞細肉骨茶提供
黃亞細肉骨茶上等肉骨茶，加點配餐149元。圖／黃亞細肉骨茶提供

新加坡肉骨茶第一品牌─黃亞細肉骨茶，自2018年登台後廣受歡迎，全台已有4家分店，為回饋長期支持的眾多肉粉，即起舉辦「黃氏宗親大集合」超級優惠活動，3/1至3/31只要姓名與「黃」「亞」「細」任一字相同，即贈「滷豆腐花干」乙份；任兩字相同，送「滷豬手」；姓名三個字全中，豪氣招待一個月肉骨茶免費吃。

除了大玩「姓名超級對對碰」遊戲以外，即日起至3/8店內也推出「百年一見．百元好康」活動，原價165元的「滷豬手麵線」，每家門市每天限量優惠100元，相當於打6折。3月肉粉們於現場拍照打卡餐點，並分享於IG或FB，再加碼贈可樂乙瓶。

疫情延燒，被認為抗疫聖品大蒜含有大蒜素，有很好的殺菌和抑制作用，有助於提升免疫力，新加坡國民美食代表─潮州式「肉骨茶」Bak-Kut-Teh（福建語），便是以大量帶皮蒜頭、白胡椒與豬肉骨熬製而成，早期就是新加坡碼頭為苦力而做，工人在喝完後覺得身體健壯有力，能為一天的勞力提供足夠的營養與力量，至後期才被廣泛流傳，成為新加坡人一年四季都愛喝的國民湯品。

來自新加坡的黃亞細肉骨茶，招牌是以大量獨門精選的白胡椒粒、大蒜與精選豬肉，慢熬8小時，味道濃郁但不油膩。防疫期間宅食正夯，黃亞細肉骨茶也鼓勵消費者自取外帶，不限金額單筆消費皆享88折優惠。

創立於1955年的黃亞細肉骨茶，累積至今銷售超過一千萬碗肉骨茶，目前在新加坡共擁有4家分店，台灣有4家分店。店內共有4款經典肉骨茶湯，包含「上等肉骨茶」選用兩根10公分肉厚多汁、肥瘦比例完美的豬肋排；「經典肉骨茶」採用肉層厚實但入口軟嫩的豬小排（腩排）；「綜合肉骨茶」主打豬肋排與豬小排美味雙享；以及「鮮灼肉片湯」油花比例恰好的梅花肉，口感軟嫩，皆使用有產銷履歷的國產肉品。

黃氏宗親大集合

日期：即日起至3月31日

地點：黃亞細肉骨茶台北三越信義店/台北三越南西店/新竹巨城店/桃園大江店

內容：只要名字中與「黃•亞•細」

1.任一字相同，即贈(小)滷豆腐花干乙份

2.任兩字相同，即贈(小)滷豬手乙份

3.任三字一樣，一個月肉骨茶免費吃

注意事項：

1.單日單張身份證不限低消限兌換乙次

2.任三字相同經門市確認身份證後，將提供30份肉骨茶兌換券(經典肉骨茶與鮮灼肉片湯各15張兌換券)，此獎項限參與一次

3.優惠不可與其他折扣方式合併，限內用

4.和興餐飲保有活動修改/解釋及終止本活動之權利

新加坡 福建 疫情

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