國父變白了！吳慷仁化身帥醫師　曝光美白保養研發秘密

之前為拍戲瘦身、狂曬黑的吳慷仁，有個新封號是「國父」，不過最近國父居然「白回來」了！原來吳慷仁居然代言保養品牌DR.WU，變身品牌創辦人吳英俊醫師，重新演出當年吳英俊研發保養品的過程，身為代言人的吳慷仁，也親自使用DR.WU的保養品，讓他由黑變白，笑說，「現在代言保養品的時機，真是剛剛好！」

吳慷仁為DR.WU拍攝「我們與美的距離」，飾演年輕版的吳英俊醫師，以科學角度研發對皮膚有效的保養品，首度接下保養代言，吳慷仁也因為演出醫師，表示「向醫護人員致敬，。體會專業付出、從一而終，真的不容易！」

之前才因拍戲曬黑，吳慷仁也藉此機會使用了保養品，補水用DR.WU的膠囊A、B面膜，搭配潤透光美白精華液，讓他膚色由乾、黑漸轉透、亮，也讓他對產品很有信心。

代言廣告第一波主打「還我清白篇」，以DR.WU潤透光美白系列產品為主，添加美白針成分穀胱甘肽、搭配維他命C醣苷（AA2G），都是衛福部公告可使用於美白保養品的成分，而且白天使用也不反黑，不用擔心會曬黑。