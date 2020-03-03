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Hello Kitty聯手Dr. Martens打造反差萌鞋 又帥又可愛讓女孩們都要尖叫了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Dr. Martens與Hello Kitty聯手，打造出又帥又可愛的反差萌鞋。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯手，打造出又帥又可愛的反差萌鞋。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens與Hello Kitty聯手，打造出又帥又可愛的反差萌鞋。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯手，打造出又帥又可愛的反差萌鞋。圖／Dr. Martens提供

Hello Kitty聯手Dr. Martens打造又帥又可愛的反差萌鞋，讓女孩們要尖叫了！由於今年是Hello Kitty歡慶60周年，於是就和同樣有著英國血統的Dr. Martens合作，讓各種可愛圖案裝飾在經典的厚底鞋款上，讓女生們都感到驚喜不已。

Dr. Martens與Hello Kitty聯手，打造出又帥又可愛的反差萌鞋。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯手，打造出又帥又可愛的反差萌鞋。圖／Dr. Martens提供

這一次的合作，Dr. Martens用Hello Kitty主題做裝飾側邊， 一共推出Jadon HK、1461 Quad HK和Vegan Sandal HK鞋款，但在細節上充滿小巧思，如鞋眼孔改為「心型」鎳製，鞋面則是不對稱的凱蒂貓心型設計，不論正看反看都可愛。鞋身則使用漆皮材質，增添個性，而該有的Dr. Martens DNA當然也沒少，雙倍厚的硬派鞋底、黃色車縫線以及鞋後標，一應俱全，並配有雙品牌可拆式吊牌。而夏天必備的Vegan Sandal HK涼鞋，雙帶鞋面上佈滿了Hello Kitty最有代表性的紅色蝴蝶結圖案，同樣附有可拆式合作吊牌。

聯名系列，不只有上述三款鞋，更讓人驚喜的還延伸到心型背包、襪子以及鞋帶上。像是聯名包的外型就是心型形狀，開闔的袋蓋上同樣有著Hello Kitty著名的紅色蝴蝶結。黑、白雙色的長襪也有著Hello Kitty無辜的表情設計，特別是黑襪款的邊緣，一樣是紅色蝴蝶結點綴，讓女孩們可以徹底的被萌翻。而且根據品牌表示，這聯名系列不只台灣買得到，而且是全球同步在3月6日開賣。

Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列1461 Quad HK鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列1461 Quad HK鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列Vegan Sandal HK鞋5,880元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列Vegan Sandal HK鞋5,880元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列1461 Quad HK鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列1461 Quad HK鞋，6,680元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列Kitty蝴蝶結心型包7,480元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列Kitty蝴蝶結心型包7,480元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列襪子560元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列襪子560元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列襪子560元。
Dr. Martens與Hello Kitty聯名系列襪子560元。

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