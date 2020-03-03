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Hello Kitty聯手Dr. Martens打造反差萌鞋 又帥又可愛讓女孩們都要尖叫了！
Hello Kitty聯手Dr. Martens打造又帥又可愛的反差萌鞋，讓女孩們要尖叫了！由於今年是Hello Kitty歡慶60周年，於是就和同樣有著英國血統的Dr. Martens合作，讓各種可愛圖案裝飾在經典的厚底鞋款上，讓女生們都感到驚喜不已。
這一次的合作，Dr. Martens用Hello Kitty主題做裝飾側邊， 一共推出Jadon HK、1461 Quad HK和Vegan Sandal HK鞋款，但在細節上充滿小巧思，如鞋眼孔改為「心型」鎳製，鞋面則是不對稱的凱蒂貓心型設計，不論正看反看都可愛。鞋身則使用漆皮材質，增添個性，而該有的Dr. Martens DNA當然也沒少，雙倍厚的硬派鞋底、黃色車縫線以及鞋後標，一應俱全，並配有雙品牌可拆式吊牌。而夏天必備的Vegan Sandal HK涼鞋，雙帶鞋面上佈滿了Hello Kitty最有代表性的紅色蝴蝶結圖案，同樣附有可拆式合作吊牌。
聯名系列，不只有上述三款鞋，更讓人驚喜的還延伸到心型背包、襪子以及鞋帶上。像是聯名包的外型就是心型形狀，開闔的袋蓋上同樣有著Hello Kitty著名的紅色蝴蝶結。黑、白雙色的長襪也有著Hello Kitty無辜的表情設計，特別是黑襪款的邊緣，一樣是紅色蝴蝶結點綴，讓女孩們可以徹底的被萌翻。而且根據品牌表示，這聯名系列不只台灣買得到，而且是全球同步在3月6日開賣。
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