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淡淡的3月天 以這7款「絕美甜點」療癒身心

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
春爛漫櫻花厚鬆餅。圖／杏桃鬆餅屋提供
春爛漫櫻花厚鬆餅。圖／杏桃鬆餅屋提供

悶在口罩下的淡淡3月天，「解憂」不妨靠甜點！這幾款春季登場的限定甜品，好看好拍之外，也融入春季元素，像是櫻花、玫瑰、芋泥，與美麗妝點的蒙布朗。

有人說，「春季就是甜點的季節！」伯朗咖啡館再度推出廣受好評的4吋蛋糕，包括經典不敗的芋泥布丁、法式浪漫的栗子蒙布朗，每款250元，3/7前嘗鮮價200元。另有4吋蛋糕限定午茶組，搭配任2杯飲品現折100元。

伯朗咖啡館的4吋蛋糕「香芋布丁」，在蓬鬆的海綿蛋糕夾入芋泥內餡與Q彈布丁，點綴粉紫鮮奶油，很有春意；「栗子蒙布朗」則在海綿蛋糕內夾入鮮奶油與蜜栗子，表層淋上綿密的栗子醬，展現歐風浪漫。

粉色花意的3月天，必得嘗嘗「櫻花麻糬」；它也是日本3月女兒節、畢業季的重要象徵。日本起司塔專門店「PABLO」推出兩款新品，3月買一送一。其中，「迷你櫻花麻糬起司塔」能吃到Ｑ彈的麻糬口感，上層鋪滿櫻花醬，在鬆脆的餡餅皮中包覆著奶油起司夾心內餡；「水果派對起司塔」則有5種果香搭配香蕉卡士達鮮奶油內餡，彷彿是一杯用吃的春季水果奶昔。

歷年皆由九州地區在3月中旬揭開日本全國「櫻前線」，當時節來到有著草木漸長之意的「彌生」3月，「杏桃鬆餅屋」特別帶來「春爛漫櫻花厚鬆餅」與「春綠意抹茶咖啡拿鐵」等共3款飲品，3月起限定販售。「櫻花厚鬆餅」以厚實鬆軟的4公分厚鬆餅為主，放上大湖草莓片、炙烤過的香甜棉花糖與粉色巧克力碎，再搭配櫻花糖漿與北海道奶油混合而成的粉色奶油，此外，本季再附上一杯櫻花糖漿，搭配大阪鹽漬櫻花的糖漿，讓厚鬆餅擁有多重吃法。

3/14白色情人節即將到來，BAC也推出限時限量的「白色戀人」手工玫瑰蛋糕，並加碼推出經典不敗的米奇造型蛋糕「可可鼠於你」兩款告白蛋糕。「白色戀人」玫瑰蛋糕以層層白巧克力花瓣包裹著香草戚風蛋糕體，內餡以海鹽香草風味佐搭香醇奶油起司抹醬；針對大量的米奇鐵粉的童趣情侶設計的「可可鼠於你」，則以超萌可愛的造型，讓另一半秀出全糖的笑容。

PABLO的「迷你櫻花麻糬起司塔」，能吃到Ｑ彈的麻糬口感。圖／PABLO提供
PABLO的「迷你櫻花麻糬起司塔」，能吃到Ｑ彈的麻糬口感。圖／PABLO提供
「可可鼠於你」超萌可愛的造型讓人俏皮趣味示愛。圖／BAC提供
「可可鼠於你」超萌可愛的造型讓人俏皮趣味示愛。圖／BAC提供
BAC推出限時限量的「白色戀人」職人手工玫瑰蛋糕，化身濃情愛神邱比特。圖／BAC提供
BAC推出限時限量的「白色戀人」職人手工玫瑰蛋糕，化身濃情愛神邱比特。圖／BAC提供
伯朗咖啡館春季限定4吋蛋糕，經典不敗「香芋布丁」，3月7日前嘗鮮價200元。圖／伯朗咖啡館提供
伯朗咖啡館春季限定4吋蛋糕，經典不敗「香芋布丁」，3月7日前嘗鮮價200元。圖／伯朗咖啡館提供
伯朗咖啡館春季限定4吋蛋糕甜而不膩「栗子蒙布朗」，3月7日前嘗鮮價200元。圖／伯朗咖啡館提供
伯朗咖啡館春季限定4吋蛋糕甜而不膩「栗子蒙布朗」，3月7日前嘗鮮價200元。圖／伯朗咖啡館提供

櫻花 咖啡館

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