淡淡的3月天 以這7款「絕美甜點」療癒身心

悶在口罩下的淡淡3月天，「解憂」不妨靠甜點！這幾款春季登場的限定甜品，好看好拍之外，也融入春季元素，像是櫻花、玫瑰、芋泥，與美麗妝點的蒙布朗。

有人說，「春季就是甜點的季節！」伯朗咖啡館再度推出廣受好評的4吋蛋糕，包括經典不敗的芋泥布丁、法式浪漫的栗子蒙布朗，每款250元，3/7前嘗鮮價200元。另有4吋蛋糕限定午茶組，搭配任2杯飲品現折100元。

伯朗咖啡館的4吋蛋糕「香芋布丁」，在蓬鬆的海綿蛋糕夾入芋泥內餡與Q彈布丁，點綴粉紫鮮奶油，很有春意；「栗子蒙布朗」則在海綿蛋糕內夾入鮮奶油與蜜栗子，表層淋上綿密的栗子醬，展現歐風浪漫。

粉色花意的3月天，必得嘗嘗「櫻花麻糬」；它也是日本3月女兒節、畢業季的重要象徵。日本起司塔專門店「PABLO」推出兩款新品，3月買一送一。其中，「迷你櫻花麻糬起司塔」能吃到Ｑ彈的麻糬口感，上層鋪滿櫻花醬，在鬆脆的餡餅皮中包覆著奶油起司夾心內餡；「水果派對起司塔」則有5種果香搭配香蕉卡士達鮮奶油內餡，彷彿是一杯用吃的春季水果奶昔。

歷年皆由九州地區在3月中旬揭開日本全國「櫻前線」，當時節來到有著草木漸長之意的「彌生」3月，「杏桃鬆餅屋」特別帶來「春爛漫櫻花厚鬆餅」與「春綠意抹茶咖啡拿鐵」等共3款飲品，3月起限定販售。「櫻花厚鬆餅」以厚實鬆軟的4公分厚鬆餅為主，放上大湖草莓片、炙烤過的香甜棉花糖與粉色巧克力碎，再搭配櫻花糖漿與北海道奶油混合而成的粉色奶油，此外，本季再附上一杯櫻花糖漿，搭配大阪鹽漬櫻花的糖漿，讓厚鬆餅擁有多重吃法。