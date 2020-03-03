中國南方航空：自3月8日起復航台北上海航班

受到新冠肺炎影響，中國南方航空在2月8日暫停所有飛往台灣航班。不過南航今天宣布，將自3月8日起復航台北上海航班，來回機票最低價新台幣3500元起。

南航說，3月8日起復航台北上海航班，3月份的每周二、四及周日每周三班，3月29日起每日一班，將使用空中巴士A321機型來服務廣大的兩岸的旅客。

南航說，為慶祝復航，同時也針對上海航線推出超優惠折扣價，單程機票最低價新台幣2800元起，來回機票最低價新台幣3500元起（未稅），詳細資訊歡迎參考中國南方航空官方網站。

南航說，顧客至上，用心做好旅客服務也是南航最關心的，為了更好的保障旅客的健康，疫情期間，在確保飛行安全的前提下，航機配載平衡允許，承諾在航機內盡量採用間格及分散的座位安排方式。也會竭盡全力提供乾淨舒適的搭機環境給廣大旅客，為確保空氣的清潔度，搭機前均使用符合適航標準的消毒液和空調循環過濾系統，阻隔細菌、病毒和汙染源，使旅客享受更安心的飛行體驗。

此外，南航說，凡3月31日前自中國南方航空官網購票，於南航台灣Facebook粉絲專頁私訊小編並附上南航機票號碼即可獲贈「南航環保精美兩用提袋」1個。