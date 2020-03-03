聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國南方航空：自3月8日起復航台北上海航班
受到新冠肺炎影響，中國南方航空在2月8日暫停所有飛往台灣航班。不過南航今天宣布，將自3月8日起復航台北上海航班，來回機票最低價新台幣3500元起。
南航說，3月8日起復航台北上海航班，3月份的每周二、四及周日每周三班，3月29日起每日一班，將使用空中巴士A321機型來服務廣大的兩岸的旅客。
南航說，為慶祝復航，同時也針對上海航線推出超優惠折扣價，單程機票最低價新台幣2800元起，來回機票最低價新台幣3500元起（未稅），詳細資訊歡迎參考中國南方航空官方網站。
南航說，顧客至上，用心做好旅客服務也是南航最關心的，為了更好的保障旅客的健康，疫情期間，在確保飛行安全的前提下，航機配載平衡允許，承諾在航機內盡量採用間格及分散的座位安排方式。也會竭盡全力提供乾淨舒適的搭機環境給廣大旅客，為確保空氣的清潔度，搭機前均使用符合適航標準的消毒液和空調循環過濾系統，阻隔細菌、病毒和汙染源，使旅客享受更安心的飛行體驗。
此外，南航說，凡3月31日前自中國南方航空官網購票，於南航台灣Facebook粉絲專頁私訊小編並附上南航機票號碼即可獲贈「南航環保精美兩用提袋」1個。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言