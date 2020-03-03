「咀嚼系飲品」再復刻！「紅豆粉粿」加鮮奶 滿滿回憶

繼珍珠奶茶之後，下一波「台灣味」是什麼？發跡於中台灣的連鎖茶飲TEATOP台灣第一味看準手搖飲品時興「懷舊」趨勢，以富有濃厚台灣味的經典傳統小品「粉粿」，加上台灣在地酪農生產100%成分無調整的戀職人鮮奶，復刻經典台味飲品，喚起五、六年級生的童年記憶。

TEATOP董事長楊國珍表示，因自身務農起家，深刻感受消費者對於「台灣味」的情感，因此研發出冷熱皆宜的「紅豆粉粿鮮奶」，紅豆的綿密口感及香氣、加入Q彈的傳統小吃粉粿，與台灣在地的戀職人鮮奶融合，讓人回憶起兒時吃紅豆冰棒的時光。

楊國珍說，紅豆粉粿鮮奶為保持粉粿最佳Q度及口感，每日由各分店手工現做，並選用來自萬丹的紅豆，帶出有別於粉粿的嚼感，此外，飲品還加入濃郁黑糖，襯托鮮奶的濃醇香氣。