「世界啤酒大賽」雙冠王在台灣！金車「科隆啤酒」開賣
金車柏克金科隆啤酒KÖLSCH，2019年同時摘下英國WBA世界啤酒大獎(World Beer Awards)台灣冠軍(Country Winner)，以及英國IBC國際啤酒挑戰賽(International Beer Challenge)最佳艾爾啤酒(Best Ale Above 5%)兩項冠軍大獎，為讓更多消費者品嘗到台灣鮮釀，這支「雙冠王」即起上市。
此外，各通路都享有不同的新品優惠價，例如萊爾富500ml兩件99元、7-11兩件88折、量販通路6入裝219元，OK超商享單罐39元。
「科隆啤酒KÖLSCH」是源自德國科隆地區的經典德式啤酒，採頂層發酵低溫熟成，酒體呈淡金色，帶有細膩的水梨與甜瓜香氣，酒體輕盈純淨、口感乾爽，與沙拉、雞肉、魚類等清爽食物最是絕配。
【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
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